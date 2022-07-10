В Асбесте сняли с выборов всех кандидатов, выдвинутых КПРФ

18.37 Суббота, 16 июля 2022
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Решение об отказе в регистрации списка партии вынес Асбестовский горизбиком, посчитав поддельной подпись одного из представителей обкома КПРФ, участвовавшего в процедуре выдвижения. Причём в избиркоме не просто отказали в регистрации списка, но и обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о подделке документов.

В самой партии заявили, что подпись была настоящей, и что отказ будет обжалован в суде.

Слова «список» в данном случае не означает партийный список в расхожем понимании, поскольку в Свердловской области, не считая Екатеринбурга, депутаты нигде не избираются по партийным спискам. Они избираются только по одномандатным округам — каждая партия предоставляет в избирком список кандидатов, выдвинутых по разным округам.

Таким образом, если решение избиркома не удастся оспорить, ни в одном округе в бюллетене не будет кандидата от КПРФ. Однако остаются и другие варианты. Партия может провести выдвижение до 22 июля заново либо её кандидаты могут выдвинуться в качестве самовыдвиженцев, но тогда для регистрации им придётся собирать подписи избирателей.

На последних выборах в гордуму Асбеста в 2017 году КПРФ сумела взять большинство – 11 мандатов из 21, правда, впоследствии через суд избранного председателем думы Андрея Самарина лишили мандата из-за найденных ошибок в декларации, и КПРФ потеряла большинство.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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20:56 С гномами и гоблинами проведут воскресенье слушатели лекции в Музее истории Екатеринбурга
20:40 Девочка с огнестрельным ранением в голову вышла из комы в одной из больниц Екатеринбурга
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19:30 Выпавший из окна дома в Краснотурьинске мальчик вертолётом доставлен в Екатеринбург
18:55 Ночью в центре Краснотурьинска ограбили девушку
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