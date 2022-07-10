В Асбесте сняли с выборов всех кандидатов, выдвинутых КПРФ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Решение об отказе в регистрации списка партии вынес Асбестовский горизбиком, посчитав поддельной подпись одного из представителей обкома КПРФ, участвовавшего в процедуре выдвижения. Причём в избиркоме не просто отказали в регистрации списка, но и обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о подделке документов.В самой партии заявили, что подпись была настоящей, и что отказ будет обжалован в суде.Слова «список» в данном случае не означает партийный список в расхожем понимании, поскольку в Свердловской области, не считая Екатеринбурга, депутаты нигде не избираются по партийным спискам. Они избираются только по одномандатным округам — каждая партия предоставляет в избирком список кандидатов, выдвинутых по разным округам.Таким образом, если решение избиркома не удастся оспорить, ни в одном округе в бюллетене не будет кандидата от КПРФ. Однако остаются и другие варианты. Партия может провести выдвижение до 22 июля заново либо её кандидаты могут выдвинуться в качестве самовыдвиженцев, но тогда для регистрации им придётся собирать подписи избирателей.На последних выборах в гордуму Асбеста в 2017 году КПРФ сумела взять большинство – 11 мандатов из 21, правда, впоследствии через суд избранного председателем думы Андрея Самарина лишили мандата из-за найденных ошибок в декларации, и КПРФ потеряла большинство.