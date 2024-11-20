В Екатеринбурге в начале недели продолжат рассмотрение «тюменского дела»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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25 и 26 ноября в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга пройдут очередные заседания по делу, известному как «тюменское». В рамках судебного процесса разбираются обвинения против шести человек.Согласно информации на сайте суда, заседание 25 ноября начнётся в 13:00. В этот день будут рассматриваться дела Юрия Незнамова, Данила Чертыкова, Никиты Олейника и Дениза Айдына. 26 ноября в 14:00 суд приступит к рассмотрению дела Романа Паклина. Последний ранее был признан невменяемым и помещён в психиатрическую больницу. Однако повторная экспертиза установила его вменяемость. В результате дело было возобновлено и рассматривается отдельно от других фигурантов.Обвиняемых судят по ряду тяжких статей, включая «приготовление к террористическому акту», «участие в террористическом сообществе», «незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ». Дополнительно Денизу Айдыну инкриминируется «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», а Данилу Чертыкову — «незаконный оборот психоактивных веществ».Ранее Кирилл Брик, один из фигурантов дела, заключил досудебное соглашение и получил приговор — 8 лет лишения свободы. Остальным обвиняемым грозят серьёзные сроки, учитывая тяжесть предъявленных статей.Несмотря на название, дело объединяет фигурантов из трёх регионов: Екатеринбурга, Сургута и Тюмени. Следствие утверждает, что обвиняемые действовали как организованная группа.