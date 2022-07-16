Свердловский избирком отменил решение Асбестовской ТИК о снятии с выборов всех кандидатов от КПРФ
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Избирательная комиссия Свердловской области отменила решение Асбестовской ТИК, отказавшегося заверять список КПРФ на выборах депутатов гордумы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе партии.
Напомним, что Асбестовский горизбиком посчитал поддельной подпись одного из представителей обкома КПРФ, участвовавшего в процедуре выдвижения. Причем в избиркоме не просто отказали в регистрации списка, но и обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о подделке документов. В самой партии заявляли, что подпись была настоящей.
После жалобы КПРФ областная Избирательная комиссия отменила решение городского избиркома, а также приняла решение о заверении списка партии.
Напомним, что Асбестовский горизбиком посчитал поддельной подпись одного из представителей обкома КПРФ, участвовавшего в процедуре выдвижения. Причем в избиркоме не просто отказали в регистрации списка, но и обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о подделке документов. В самой партии заявляли, что подпись была настоящей.
После жалобы КПРФ областная Избирательная комиссия отменила решение городского избиркома, а также приняла решение о заверении списка партии.
– Свердловское отделение КПРФ выражает Избирательной комиссии Свердловской области и особенно ее председателю Елене Викторовне Клименко благодарность за справедливое и волевое решение «асбестовской» проблемы, – сообщил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».