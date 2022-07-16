Свердловский избирком отменил решение Асбестовской ТИК о снятии с выборов всех кандидатов от КПРФ

– Свердловское отделение КПРФ выражает Избирательной комиссии Свердловской области и особенно ее председателю Елене Викторовне Клименко благодарность за справедливое и волевое решение «асбестовской» проблемы, – сообщил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости