Дмитрий Медведев посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев побывал с рабочей поездкой на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.Его сопровождали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога.В ходе визита Дмитрий Медведев встретился с сотрудниками предприятия. Он отметил, что завод «работает как часы», и поблагодарил коллектив за вклад в выполнение государственных заказов. Также Медведев подчеркнул, что впереди ещё много работы.«Уралвагонзавод» является крупным промышленным предприятием региона. Здесь выпускают не только гражданскую продукцию, но и военную технику.