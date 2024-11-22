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Дмитрий Медведев посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Фото: телеграм-канал «UrFO_INFO»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев побывал с рабочей поездкой на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.
Его сопровождали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога.
В ходе визита Дмитрий Медведев встретился с сотрудниками предприятия. Он отметил, что завод «работает как часы», и поблагодарил коллектив за вклад в выполнение государственных заказов. Также Медведев подчеркнул, что впереди ещё много работы.
«Уралвагонзавод» является крупным промышленным предприятием региона. Здесь выпускают не только гражданскую продукцию, но и военную технику.
Его сопровождали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога.
В ходе визита Дмитрий Медведев встретился с сотрудниками предприятия. Он отметил, что завод «работает как часы», и поблагодарил коллектив за вклад в выполнение государственных заказов. Также Медведев подчеркнул, что впереди ещё много работы.
«Уралвагонзавод» является крупным промышленным предприятием региона. Здесь выпускают не только гражданскую продукцию, но и военную технику.
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