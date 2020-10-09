Депутат Госдумы от Свердловской области заболел коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Максим Иванов заболел коронавирусом. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.– Получил положительный тест на коронавирус. Самоизолировался и начал лечение. Переношу болезнь пока в легкой форме – из симптомов только потеря обоняния. Работаю на удалёнке: завтра заседание комитета по видеосвязи, – написал депутат.Максим Иванов также порекомендовал гражданам беречь себя и следить за обонянием, так как это признак того, что Covid-19 может присутствовать в организме.