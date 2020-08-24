Создатель «Красной кнопки» Александр Литрев эмигрировал из России

13.51 Вторник, 1 сентября 2020
Политика
Фото: Асхат Бардынов для РБК
Создатель приложения «Красная кнопка» Александр Литрев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в приобретении наркотиков, эмигрировал из России в Эстонию. Покинуть Россию Литреву помогли эстонские дипломаты, а сама эмиграция состоялась в мае.

Напомним, что в феврале Александра Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотических средств. 24 февраля суд отправил IT-специалиста под стражу, а 17 марта он был помещен под домашний арест. Через месяц задержанного отпустили на свободу, после чего он уехал из Екатеринбурга.

Помимо мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Литрев известен как один из основателей компании по кибербезопасности «Vee Security Россия», а также как создатель проекта против насилия со стороны силовиков «Русский слон».
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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