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Мама и дочь во время прогулки на сапбордах спасли тонущего в Каме барашка
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Даже не представляете, сколько всего замечательного приключилось на этой неделе. Ловите скорее самые добрые истории, которые я для вас собрала.
Обожаемые мной волонтёры “ЗооСпаса” на днях помогли попавшему в беду ёжику. Он гулял себе, гулял и неожиданно оказался в приямке у стены жилого дома. Случилось это в Первоуральске. Его заметила добрая женщина и вызвала спасателей, которые отправились на помощь из Екотеринбурга. Шёл сильный дождь, ёжика нужно было скорее доставать из ямы. А для полной картины, конечно, в окрестностях стелился густой туман. “Ёжика от нас отделяла решётка, накрывавшая приямок, и между её прутьями он бы явно не прошёл. Но с некоторыми ухищрениями мы сумели его извлечь. Заметим, что ёж избрал очень удобную для нас тактику — постараться нас не замечать, и только тихонько фырчал, когда молчать было уж совсем невозможно”, — рассказывает спасатель. Колючего пленника освободили и решили отвезти подальше от населенных мест. “Мы проехали с километр, остановились на обочине, и я с ежом в рюкзаке зашёл в лес. Изучив местность — нет ли ям, опасного мусора и проч. — высаживаю ёжика под толстой сосной. Он остался верным себе и был немногословен и флегматичен. Отхожу на несколько метров — и ёжик растаял в тумане”, — добавил спасатель. А я очень хорошо представила себе эту картину. И почти уверена, что у ёжика с собой был тот самый узелок…
В продолжение сказочной темы. На днях в Ростовской области произошла история о новой Красной Шапочке. Добрая девушка Настя ехала на велосипеде через небольшой лесок к своей бабушке. И на своем пути она встретила, к счастью, не хитрого волка, а двух собак, попавших в беду. Двух мощных, роскошных белоснежных псов — американского стаффорда и бультерьера — какой-то, с позволения сказать, “человек” привязал и бросил на 30-градусной жаре… Без воды и еды. Девушка позвонила в службу спасения, они связались с центром реабилитации бездомных животных, и на помощь мигом отправились волонтёры. К счастью, они успели вовремя. “Собаки воду не пили, они ее ели! Мальчишка еще искупался в миске”, — пишут на странице центра, где найденных собак окружили заботой. Спасённая девочка-бультерьер благодаря огласке вскоре нашла новых хозяев, оказалась очень ласковой и постепенно учится снова доверять человеку. “Булочка в шоколаде. Ее зовут теперь Филадельфия, спит на диванчике, обнимается с любимым новым хозяином, оба души друг в друге не чают, правда, Фифа пока еще боится оставаться одна дома, но ей повезло, у хозяина отпуск”, — рассказали в центре. У стаффорда история оказалась сложнее, но тоже, к счастью, со счастливым хвостом. Дело в том, что первый хозяин ещё зимой отдал собакена “хорошим знакомым”. Говорил, что хотел, как лучше — у него большое хозяйство, лошади… Он рассчитывал, что стафф, которого, кс-кстати, зовут Тайсон, будет жить в любви у надёжных людей. Но он оказались совсем не надёжными и зачем-то передали пса другим людям… Так, передаваемый из рук в руки, бедный Тайсон оказался никому не нужным на привязи в лесу… Когда об этой истории узнал прежний хозяин, он, по словам волонтёров, срочно вернулся из дальней поездки и помчался за собакой. Теперь, по его словам, они с Тайсоном ни за что не расстанутся. А я лишний раз напомню вам, дорогие котики, что мы в ответе за тех, кого приручили. И порой даже грозные на вид, мощные тайсоны — очень ранимы и беззащитны.
История о том, как важно быть внимательными друг к другу, произошла на днях в Москве. Там благодаря домовому чату и чутким соседям удалось спасти женщину и ее маленькую собачку. Дело в том, что эта женщина каждое утро отправляла в чат дома добрые картинки — то утренний рассвет, то праздничную открытку. “А тут — тишина, сообщений нет. Люди забеспокоились, начали спрашивать друг у друга: «Где автор добрых открыток?» Побежали к нужной двери, позвонили — тишина”, — рассказывают в канале “СпасРезерва”. Соседи подняли тревогу: связались с участковым, тот вышел на родственников женщины в Беларуси, те — на родственников поближе. Завертелось. Параллельно вызвали спасателей, они через окно проникли в квартиру и спасли хозяйку, которой, как оказалось, требовалась срочная госпитализация. Хозяйку передали врачам. Но в суете никто не заметил, что в квартире остался маленький пёс Тимоша — он, скорее всего, спрятался, испугавшись чужих людей. Только через сутки он поднял лай, и соседи вновь вызвали спасателей, которые с одобрения участкового проникли внутрь и вызволили Тимошу. Сейчас он временно живёт у соседки и очень ждёт, когда его хозяйка поправится и вернётся домой. А соседи ждут, когда в их чате вновь появятся добрые утренние пожелания.
Ещё одна история про людей, которые не прошли мимо чужой беды. Точнее, не проплыли. На неделе все СМИ облетела вдохновляющая история о том, как в Перми мама и дочь во время прогулки на сапах по Каме спасли тонущего барашка. Правда, сначала они приняли его за козу. Женщина, не раздумывая, вытащила из воды тяжёлого мокрого барашка (“на адреналине”, как она рассказала СМИ) и положила его на сап, и он, кс-кстати, даже не думал сопротивляться. Дочка снимала всё происходящее на видео, которое в соцсетях набрало уже несколько миллионов просмотров. На берегу мама и дочь связались с хозяином барашка, и он сразу же вызвал ветеринара. Как позже выяснилось, на участок забежала собака, и барашек от испуга прыгнул в реку. Коллеги пишут, что теперь с ним всё хорошо, хотя бедняга, конечно, натерпелся…
Вот такая она, фермерская жизнь. Но и городские джунгли порой полны опасностей. На днях опять же в Москве очаровательная собачка породы померанский шпиц по имени Бусинка оказалась заблокирована внутри электрокара. Причем, по собственной инициативе. “Случилось неожиданное: пёсик наступил на брелок, когда женщина вышла из машины, и заблокировал все двери авто. В машине осталась «вся жизнь»: ключи от автомобиля, документы, телефон с приложением, которое позволит открыть умную китайскую машину, а главное она — любимая Бусинка”, — рассказали спасатели. Им пришлось немного поколдовать у двери багажника, чтобы её разблокировать и, наконец, открыть изнутри боковую дверь. Бусинка и электрокар не пострадали, добавили спасатели. А хозяйка, кажется, в лёгком недоумении, как им всё-таки удалось разблокировать “умную” машину.
И напоследок — новости ЧП. В Израиле очень свободолюбивый уличный кот устроил погром в ветеринарной клинике. Его, сильного и независимого, посадили в переноску и принесли на осмотр. Видимо, чтобы взять домой на ПМЖ и с самыми добрыми намерениями. Но кот, судя по кадрам в соцсетях, быстро понял, чем пахнет эта история. Он разнёс кабинет, уронил с полок препараты, в одну секунду оказался под потолком, сломал навесные щиты, сиганул в коридор и сделал там примерно то же самое. Несколько человек в ужасе наблюдали происходящее и не могли ничего сделать. Правда, как пишут в пабликах, кот всё равно был пойман и показан ветеринару. Это я всё к чему. Порой нет ничего сильнее, чем жажда свободы. Даже если взамен предлагают регулярный корм, диван, игрушки и те самые дворцов заманчивые своды. Такая вот неоднозначная мораль, котики…
Берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Обожаемые мной волонтёры “ЗооСпаса” на днях помогли попавшему в беду ёжику. Он гулял себе, гулял и неожиданно оказался в приямке у стены жилого дома. Случилось это в Первоуральске. Его заметила добрая женщина и вызвала спасателей, которые отправились на помощь из Екотеринбурга. Шёл сильный дождь, ёжика нужно было скорее доставать из ямы. А для полной картины, конечно, в окрестностях стелился густой туман. “Ёжика от нас отделяла решётка, накрывавшая приямок, и между её прутьями он бы явно не прошёл. Но с некоторыми ухищрениями мы сумели его извлечь. Заметим, что ёж избрал очень удобную для нас тактику — постараться нас не замечать, и только тихонько фырчал, когда молчать было уж совсем невозможно”, — рассказывает спасатель. Колючего пленника освободили и решили отвезти подальше от населенных мест. “Мы проехали с километр, остановились на обочине, и я с ежом в рюкзаке зашёл в лес. Изучив местность — нет ли ям, опасного мусора и проч. — высаживаю ёжика под толстой сосной. Он остался верным себе и был немногословен и флегматичен. Отхожу на несколько метров — и ёжик растаял в тумане”, — добавил спасатель. А я очень хорошо представила себе эту картину. И почти уверена, что у ёжика с собой был тот самый узелок…
В продолжение сказочной темы. На днях в Ростовской области произошла история о новой Красной Шапочке. Добрая девушка Настя ехала на велосипеде через небольшой лесок к своей бабушке. И на своем пути она встретила, к счастью, не хитрого волка, а двух собак, попавших в беду. Двух мощных, роскошных белоснежных псов — американского стаффорда и бультерьера — какой-то, с позволения сказать, “человек” привязал и бросил на 30-градусной жаре… Без воды и еды. Девушка позвонила в службу спасения, они связались с центром реабилитации бездомных животных, и на помощь мигом отправились волонтёры. К счастью, они успели вовремя. “Собаки воду не пили, они ее ели! Мальчишка еще искупался в миске”, — пишут на странице центра, где найденных собак окружили заботой. Спасённая девочка-бультерьер благодаря огласке вскоре нашла новых хозяев, оказалась очень ласковой и постепенно учится снова доверять человеку. “Булочка в шоколаде. Ее зовут теперь Филадельфия, спит на диванчике, обнимается с любимым новым хозяином, оба души друг в друге не чают, правда, Фифа пока еще боится оставаться одна дома, но ей повезло, у хозяина отпуск”, — рассказали в центре. У стаффорда история оказалась сложнее, но тоже, к счастью, со счастливым хвостом. Дело в том, что первый хозяин ещё зимой отдал собакена “хорошим знакомым”. Говорил, что хотел, как лучше — у него большое хозяйство, лошади… Он рассчитывал, что стафф, которого, кс-кстати, зовут Тайсон, будет жить в любви у надёжных людей. Но он оказались совсем не надёжными и зачем-то передали пса другим людям… Так, передаваемый из рук в руки, бедный Тайсон оказался никому не нужным на привязи в лесу… Когда об этой истории узнал прежний хозяин, он, по словам волонтёров, срочно вернулся из дальней поездки и помчался за собакой. Теперь, по его словам, они с Тайсоном ни за что не расстанутся. А я лишний раз напомню вам, дорогие котики, что мы в ответе за тех, кого приручили. И порой даже грозные на вид, мощные тайсоны — очень ранимы и беззащитны.
История о том, как важно быть внимательными друг к другу, произошла на днях в Москве. Там благодаря домовому чату и чутким соседям удалось спасти женщину и ее маленькую собачку. Дело в том, что эта женщина каждое утро отправляла в чат дома добрые картинки — то утренний рассвет, то праздничную открытку. “А тут — тишина, сообщений нет. Люди забеспокоились, начали спрашивать друг у друга: «Где автор добрых открыток?» Побежали к нужной двери, позвонили — тишина”, — рассказывают в канале “СпасРезерва”. Соседи подняли тревогу: связались с участковым, тот вышел на родственников женщины в Беларуси, те — на родственников поближе. Завертелось. Параллельно вызвали спасателей, они через окно проникли в квартиру и спасли хозяйку, которой, как оказалось, требовалась срочная госпитализация. Хозяйку передали врачам. Но в суете никто не заметил, что в квартире остался маленький пёс Тимоша — он, скорее всего, спрятался, испугавшись чужих людей. Только через сутки он поднял лай, и соседи вновь вызвали спасателей, которые с одобрения участкового проникли внутрь и вызволили Тимошу. Сейчас он временно живёт у соседки и очень ждёт, когда его хозяйка поправится и вернётся домой. А соседи ждут, когда в их чате вновь появятся добрые утренние пожелания.
Ещё одна история про людей, которые не прошли мимо чужой беды. Точнее, не проплыли. На неделе все СМИ облетела вдохновляющая история о том, как в Перми мама и дочь во время прогулки на сапах по Каме спасли тонущего барашка. Правда, сначала они приняли его за козу. Женщина, не раздумывая, вытащила из воды тяжёлого мокрого барашка (“на адреналине”, как она рассказала СМИ) и положила его на сап, и он, кс-кстати, даже не думал сопротивляться. Дочка снимала всё происходящее на видео, которое в соцсетях набрало уже несколько миллионов просмотров. На берегу мама и дочь связались с хозяином барашка, и он сразу же вызвал ветеринара. Как позже выяснилось, на участок забежала собака, и барашек от испуга прыгнул в реку. Коллеги пишут, что теперь с ним всё хорошо, хотя бедняга, конечно, натерпелся…
Вот такая она, фермерская жизнь. Но и городские джунгли порой полны опасностей. На днях опять же в Москве очаровательная собачка породы померанский шпиц по имени Бусинка оказалась заблокирована внутри электрокара. Причем, по собственной инициативе. “Случилось неожиданное: пёсик наступил на брелок, когда женщина вышла из машины, и заблокировал все двери авто. В машине осталась «вся жизнь»: ключи от автомобиля, документы, телефон с приложением, которое позволит открыть умную китайскую машину, а главное она — любимая Бусинка”, — рассказали спасатели. Им пришлось немного поколдовать у двери багажника, чтобы её разблокировать и, наконец, открыть изнутри боковую дверь. Бусинка и электрокар не пострадали, добавили спасатели. А хозяйка, кажется, в лёгком недоумении, как им всё-таки удалось разблокировать “умную” машину.
И напоследок — новости ЧП. В Израиле очень свободолюбивый уличный кот устроил погром в ветеринарной клинике. Его, сильного и независимого, посадили в переноску и принесли на осмотр. Видимо, чтобы взять домой на ПМЖ и с самыми добрыми намерениями. Но кот, судя по кадрам в соцсетях, быстро понял, чем пахнет эта история. Он разнёс кабинет, уронил с полок препараты, в одну секунду оказался под потолком, сломал навесные щиты, сиганул в коридор и сделал там примерно то же самое. Несколько человек в ужасе наблюдали происходящее и не могли ничего сделать. Правда, как пишут в пабликах, кот всё равно был пойман и показан ветеринару. Это я всё к чему. Порой нет ничего сильнее, чем жажда свободы. Даже если взамен предлагают регулярный корм, диван, игрушки и те самые дворцов заманчивые своды. Такая вот неоднозначная мораль, котики…
Берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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