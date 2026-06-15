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Краснокнижных балобанов выпустили на волю в Свердловской области ради пополнения популяции
Фото: газета «Пламя»
В лесах Каменского района выпустили на волю семь птенцов краснокнижных соколов-балобанов — вида, который массово отлавливают для соколиной охоты.
Эта хищная птица занесена в Красную книгу России. Соколят, выращенных в центре «Холзан» в Каменском районе, поместили в два хэка — искусственных гнезда, установленных на берёзах. Об этом сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.
По его словам, возраст выпущенных птенцов — около четырёх недель, ещё троих планируют привезти в ближайшие дни. Летать соколята пока не способны, и до того, как они встанут на крыло, корм им будут доставлять прямо в гнёзда.
«Соколята уже покрываются перьями, однако пока не способны к полёту. Ожидается, что птенцы начнут летать примерно к полутора месяцам. До этого момента они не способны самостоятельно добывать пищу, поэтому будут получать корм в искусственных гнёздах. В целом адаптация птиц займёт около двух месяцев»,
— рассказал Кузнецов.
Чтобы у птиц сформировались охотничьи навыки, специалисты «Холзана» будут ежедневно кормить их натуральной пищей. По мере того как соколы научатся добывать корм сами, они перестанут возвращаться к хэкам и окончательно уйдут в дикую природу.
Балобан — один из наиболее уязвимых видов соколиных: основной угрозой для его популяции считается незаконный отлов птиц для соколиной охоты и последующий вывоз за рубеж, прежде всего в страны Ближнего Востока, где ловчие соколы ценятся особенно высоко. Именно поэтому проекты по разведению и реинтродукции вида в естественную среду рассматриваются как способ восстановления его численности.
Это не первый подобный выпуск в регионе. В прошлом году в свердловские леса впервые выпустили краснокнижных филинов — тот проект также реализовывался при участии профильного департамента. Мероприятие для возрастной категории 18+
Эта хищная птица занесена в Красную книгу России. Соколят, выращенных в центре «Холзан» в Каменском районе, поместили в два хэка — искусственных гнезда, установленных на берёзах. Об этом сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.
По его словам, возраст выпущенных птенцов — около четырёх недель, ещё троих планируют привезти в ближайшие дни. Летать соколята пока не способны, и до того, как они встанут на крыло, корм им будут доставлять прямо в гнёзда.
«Соколята уже покрываются перьями, однако пока не способны к полёту. Ожидается, что птенцы начнут летать примерно к полутора месяцам. До этого момента они не способны самостоятельно добывать пищу, поэтому будут получать корм в искусственных гнёздах. В целом адаптация птиц займёт около двух месяцев»,
— рассказал Кузнецов.
Чтобы у птиц сформировались охотничьи навыки, специалисты «Холзана» будут ежедневно кормить их натуральной пищей. По мере того как соколы научатся добывать корм сами, они перестанут возвращаться к хэкам и окончательно уйдут в дикую природу.
Балобан — один из наиболее уязвимых видов соколиных: основной угрозой для его популяции считается незаконный отлов птиц для соколиной охоты и последующий вывоз за рубеж, прежде всего в страны Ближнего Востока, где ловчие соколы ценятся особенно высоко. Именно поэтому проекты по разведению и реинтродукции вида в естественную среду рассматриваются как способ восстановления его численности.
Это не первый подобный выпуск в регионе. В прошлом году в свердловские леса впервые выпустили краснокнижных филинов — тот проект также реализовывался при участии профильного департамента. Мероприятие для возрастной категории 18+
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