Волонтёры перенесли через дорогу 27 тысяч жаб и лягушек
И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: It's My City
«Миру мур, котики. Завтра лето! Это хорошая новость номер один. Остальные — ниже. Ловите их скорее.
В моем любимом Екотеринбурге у зооспасателей снова выдались горячие деньки. Особенно постарались кошки, которые так и норовят где-нибудь застрять или повиснуть. Некоторые, я уверена, прямо-таки наслаждаются валидольным шоу собственного производства. Например, домашняя кошка Мася с улицы Дарвина обустроилась на 12-метровой высоте огромной яблони и решила там остаться на пару дней. А когда приехали спасатели, Мася удивила даже видавших всякое волонтёров — с дерева она изящно перешла на провода. “Сквозь крону проходила электрическая линия. К счастью, в изоляции. Кошка забралась на кабель. А потом мы, потеряв дар речи, увидели, что кошка пошла по проводу”, — пишут на странице “ЗооСпаса”. Мася ещё некоторое время помотала нервы спасателям, потом также изящно повернула обратно и спокойно пошла на ручки. Нагулялась. А другая пушистая любительница острых ощущений и место выбрала соответствующее — застряла на территории, где расположено отделение неврозов областной психиатрической больницы. Залезла на самую верхушку дерева и, как пишет спасатель, смотрела на него оттуда “молча и тревожными глазами”. Думаете, пациентка? Или это новые методы психотерапии? А я вот уверена, что это троллинг 80-го уровня. Домашняя киса понаблюдала за суетой, которую развели тревожные людишки и, как и спасённая с улицы Дарвина, спокойно пошла на ручки. А отделение неврозов — это просто чтобы хозяевам не надо было далеко бегать. За успокоительным.
Вот уж кому точно не помешало бы успокоительное, так это жителям Екотеринбурга, которые спасали на днях крупную чайку. Историю рассказали в том же “ЗооСпасе”. На окраине города возле здания ИТ-компании, где расположен небольшой пруд, заметили попавшую в беду крупную птицу — она повисла между деревьями из-за лески, опутавшей крыло, и отчаянно пыталась освободиться. Спасателей вызвали неравнодушные очевидцы. Волонтеру пришлось буквально пойти по воде, то есть пешком по дну, до небольшого острова, где развернулась спасательная операция, туда же подтянулись неравнодушные люди. “Птица была снята за несколько минут. Кажется, пострадали только перья на крыле, с которого мы срезали моток лески (чайка при этом пыталась кусаться, и иногда успешно)”, — рассказывает волонтёр. Птицу решили отвезти в приют, чтобы ее осмотрели специалисты. Но приют расположен в 60 км, путь не близкий. “Люди добрые — обращаюсь я к небольшой команде сочувствующих — может ли кто-нибудь отвезти чайку? Мы её в коробку посадим, она не укусит. И такой человек нашёлся. Коробку мы взяли в ближайшем магазине. Чайка изнутри пыталась её взломать, но мы для надёжности укрепили коробку армированным скотчем”, — рассказал спасатель. Свободолюбивую птицу доставили в приют, и, я надеюсь, что в дороге больше никто никого не покусал.
Но, пожалуй, самая валидольная встреча случилась на днях на севере Свердловской области. Житель поселка Черемухово в Североуральском округе встретил на лесной дороге медведицу и четырёх медвежат. Он ехал на велосипеде за родниковой водой и увидел это косматое семейство (не знаю, как у вас, а меня шерсть дыбом, мурашки по хвосту и обморок). Как пишет издание “Глобус”, мама-медведица и медвежата вели себя спокойно и пару сотен метров сопровождали велосипедиста, “выдерживая дистанцию метров 70”. Причем, мужчина с велосипеда слез и шел пешком, периодически оглядываясь, а семейство — следом. Сцена из хоррора, не иначе. Коллеги пишут, что уже около 10 лет этот мужчина наблюдает на своем маршруте медвежат, а вот мамочку встретил в первый раз. “Интуиция у меня хорошая, присутствие поблизости медведицы я всегда ощущал — холодок по спине побежал, значит, она где-то рядом, я сразу песню петь начинаю. А медведица она умная, запах мой знает, песни мои слышит, но меня не трогает, я ее не трогаю. А в этот раз, может, она мне специально их показала — вышла из леса, медвежата за ней. Я видел, что поведение у нее спокойное”, — цитируют коллеги. В общем, петь песню, почувствовав, что где-то рядом медведь, — это что-то новенькое. С другой стороны, не отсюда ли пошла поговорка про медведя, который на ухо наступил? Опять же, не уточняется, какую именно песню петь. Ведь от некоторых даже я зверею. В общем, кроме шуток: не экспериментируйте. Тем более, что мамы в декрете — народ с крайне нестабильным эмоциональным состоянием.
Сразу две курьёзных новости поступили на днях от Россельхознадзора. Житель опять же Свердловской области зарегистрировал в квартире 69 коров. “У Лучникова А.В. обнаружено 69 голов КРС (крупного рогатого скота — прим. ред.), зарегистрированных в многоквартирном доме, что является нарушением норм учета и содержания животных”, — рассказали в ведомстве после проверки. Нарушителю выдали предостережение. Самих коров, надо полагать, в квартире (или квартирах), а также подъездах обнаружено не было. Хотя в прошлом году такие случаи были. Напомню, тогда в Лесном той же Свердловской области коровы забрели в подъезд жилого дома и остались там ночевать. Изгонять животных из подъезда прибыли сразу и сотрудники полиции, и аварийно-спасательная служба. Похоже, выбирать здесь приходится что-то одно: либо регистрация без коров, либо коровы без регистрации.
А другая курьёзная новость от Россельхознадзора прилетела из Москвы. Точнее, в Москву. В столицу из Душанбе самолётом прибыл пассажир, а в багаже у него обнаружилось 42 живых голубя. Все, как один, без ветеринарных документов. Мне вот интересны две вещи: как их таким составом выпустили из Душанбе и как они вообще все там поместились. “Партия голубей была задержана и возвращена ближайшим рейсом в Таджикистан”, — добавили в ведомстве. Хорошо, что всё-таки самолётом, а то могли отправить и своим ходом, то есть лётом. А ещё мне интересно, куда их всё-таки везли изначально? Говорят, у нас и отечественных голубей выше крыши.
Душепищательные новости из Санкт-Петербурга. Там на неделе завершилась традиционная акция “Дорогу амфибиям!”. Каждую весну волонтёры из разных регионов приезжают в местный заказник “Сестрорецкое болото”, чтобы помочь жабам и лягушкам в сезонной миграции — земноводным помогают безопасно пересечь дорогу к берегам разлива. “Благодаря помощи волонтеров пересечь автомобильную дорогу удалось 27 289 амфибиям — в обе стороны, к местам нереста и обратно в лес. Добровольцы были на дороге каждый день: в дождь и холод, с раннего утра и до позднего вечера”, — рассказали в местном комитете по природопользованию. Жаб и лягушек переносили под руководством опытных специалистов, которые инструктировали волонтеров и рассказывали, как правильно помочь земноводным и не навредить этим хрупким созданиям.
И напоследок — очередное доказательство кошачьей сообразительности. На днях в Москве бездомный котёнок нашёл себе семью с автомобилем. Предварительно пришлось затеряться в недрах “Ниссана” и жалобно попищать. “Хозяйка машины несколько часов выманивала шалопая, уговаривала его покинуть автомобиль, но все напрасно. За это время женщина природнилась к усатенькому, вызывая спасателей, она сразу сказала, что заберёт котика. Не без труда, в четыре руки, но достали. Поехал малыш жить новую жизнь в нашей переноске”, — рассказали в канале “СпасРезерва”. Добавив, что “чем больше орёшь и дальше залезаешь, тем больше шансов на личную лежанку и вкусняшки”. А я напомню, что пока никому не удалось повторить успешный успех котёнка из Санкт-Петербурга, который прошлым летом парализовал движение на Невском проспекте, выбирая себе подходящую машину, и в конце концов сиганул под капот спортивного “Ягуара”. В спасательной операции участвовали многочисленные прохожие, ДПС и водители, включая хозяина машины. Собственно, он и забрал спасёныша себе, так что хвостатый нарушитель ПДД уехал с места происшествия в роскошечном салоне красного “Ягуара” в свой новый дом. Наверняка не менее роскошечный.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
