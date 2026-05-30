Больше 60 нарушителей выявили дорожные инспекторы во время рейда в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга провели масштабный рейд «Пешеход, СИМ». Он был запланирован в рамках профилактических мероприятий «Практика безопасности» и «Внимание — дети!».Главная цель подобных рейдов — выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения. В данном случае особое внимание уделялось трём ключевым направлениям: пресечению нарушений при использовании средств индивидуальной мобильности, нарушений со стороны пешеходов, а также выявлению случаев, когда водители транспорта не предоставляют пешеходам законное преимущество.Результаты рейда показали, что проблема действительно требует самого пристального внимания. Всего за несколько часов на дорогах города было выявлено и пресечено 61 нарушение правил дорожного движения. Пятнадцать пешеходов были привлечены к ответственности за переход дороги в неположенном месте. Самая многочисленная группа нарушителей — это пользователи средств индивидуальной мобильности: 36 водителей СИМ не спешились перед пешеходным переходом и проигнорировали требования запрещающего знака. Все они привлечены к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Семь велосипедистов также нарушили правила, не спешившись перед пешеходным переходом и создав тем самым реальные помехи движению людей.Были выявлены и нарушения ПДД со стороны водителей автотранспорта. Два водителя автомобилей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе, за что были привлечены по статье 12.18 КоАП РФ. А один водитель допустил грубое нарушение, проехав на запрещающий сигнал светофора, и понес наказание по статье 12.12 КоАП РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+