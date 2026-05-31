Дожди задержатся в Свердловской области как минимум до выходных

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области на этой неделе сохранится дождливая погода. По данным Уральского гидрометцентра, 2 и 3 июня в регионе ожидаются дожди и грозы, а с середины недели количество осадков может заметно увеличиться из-за циклона, который придёт со стороны Казахстана.В Екатеринбурге во вторник температура воздуха составит около +18...+19 градусов. С четверга дожди станут более интенсивными, а осадки будут идти практически ежедневно вплоть до выходных.При этом серьёзного похолодания синоптики не прогнозируют. Днём воздух будет прогреваться до +20...+24 градусов, ночью температура составит от +8 до +13 градусов.Синоптики также предупреждают, что южные циклоны могут сопровождаться грозами, порывистым ветром и местами градом. В таких условиях спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, закрывать окна и балконы, а во время грозы держаться подальше от линий электропередачи и отдельно стоящих деревьев. Мероприятие для возрастной категории 18+