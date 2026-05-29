Почти 11 тысяч россиян подали заявки в отряд космонавтов через «Госуслуги»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

До завершения приёма заявок в отряд космонавтов через портал «Госуслуги» остаётся месяц. Как сообщили в Минцифры России, подать документы можно до 30 июня.По данным Минцифры, интерес к новой возможности остаётся высоким: черновики заявлений уже создали около 11 тысяч человек. Среди потенциальных кандидатов 76% составляют мужчины и 24% – женщины. Большинство заявителей находятся в возрасте от 19 до 35 лет.Возможность подать документы в отряд космонавтов онлайн появилась в России впервые. Сервис был запущен Роскосмосом на «Госуслугах» 12 апреля, в День космонавтики. Электронная подача позволяет кандидатам заранее передать часть необходимых сведений, не дожидаясь очного этапа отбора.Требования к будущим космонавтам остаются жёсткими. Кандидаты должны быть гражданами России не старше 35 лет, иметь высшее образование по утверждённым специальностям и не менее трёх лет стажа работы. Также необходимо соответствовать требованиям по состоянию здоровья, физической подготовке, росту и весу, а также владеть одним из иностранных языков.После заочного этапа отбора успешных кандидатов пригласят в Центр подготовки космонавтов для прохождения медицинских обследований, собеседований и сдачи нормативов. Завершить отбор планируется до конца сентября.