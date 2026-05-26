Студенты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила завоевали награды всероссийского чемпионата

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Студенты из Свердловской области завоевали четыре медали в финале всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщили на официальном информационном портале региона.Одним из призёров стал студент Екатеринбургского монтажного колледжа Артём Андрюков. Он получил бронзовую медаль в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM», где участники создают цифровые модели зданий с данными о конструкции, материалах, сроках и стоимости строительства.В командном зачёте свердловчане взяли сразу два золота. Студент Уральского государственного колледжа имени Ползунова Вячеслав Постников стал победителем в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». Ещё одну золотую медаль завоевал Артём Андрюков в командных соревнованиях по BIM-технологиям.Бронзовым призёром в компетенции «Коллаборационный дизайн» стал студент Нижнетагильского торгово-экономического колледжа Михаил Буторин. Участники этого направления работают на стыке нескольких профессий, включая графический и моушн-дизайн, а также звукорежиссуру.Как отмечается на информационном портале Свердловской области, впереди у представителей региона ещё два финала чемпионата. В августе свердловские студенты выступят в Калуге на соревнованиях по промышленным компетенциям, а в конце ноября – начале декабря поборются за награды в Санкт-Петербурге в направлениях, связанных с сервисом, производством, строительством, медициной и инженерными технологиями.Чемпионатное движение «Профессионалы» проводится при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие для возрастной категории 18+