Национализированная ОТСК признана банкротом по иску дочерней компании «Роснефти»
Судья арбитражного суда Свердловской области Юрий Крюков признал банкротом АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК). Заявление о признании ОТСК банкротом подавала компания «Уралсевергаз» — дочерняя компания «Роснефти». Затем к требованиям присоединились другие кредиторы.
ОТСК — дочерняя компания «Облкоммунэнерго», национализированная вместе с головным холдингом осенью 2025 года. Именно из-за истории с выделением ОТСК субсидий из областного бюджета под уголовное преследование попали бенефициары и топ-менеджеры «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, Татьяна Черных, Антон Боликов и бывший вице-губернатор Олег Чемезов.
Ранее по иску того же «Уралсевергаза» признали банкротом муниципальную компанию «Екатеринбургэнерго»
