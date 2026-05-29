Более 150 плюшевых мишек со всего мира поселятся в Музее истории и археологии Урала

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 4 июня в Музее истории и археологии Урала открывается новая выставка «Вековая дружба: плюшевые мишки сквозь время». На ней собрано более 150 плюшевых медведей из разных стран мира.Посетители выставки увидят зал старинных мишек из СССР, а также антикварных медведей из Германии, Америки, Англии, Ирландии, Шотландии, Австрии, Австралии, Болгарии, Чехии, Польши, Венгрии и Сербии. Некоторым экспонатам около ста лет, и за каждым из них скрывается своя история.Посещая выставку «Вековая дружба» можно узнать о том, как плюшевые медведи связаны с историей разных стран, а иногда и влияли на неё. Игрушки расскажут об экономических переменах в Германии, политических настроениях в Америке, традициях повествования в Англии и особенностях воспитания детей в СССР. Интересно будет проследить и как со временем менялся внешний мир мягких медвежат и материалы, из которых их делали.Выставка представлена музеем «Дом потерянных мишек» коллекционера Татьяны Белошкурской. Открыта для посещений она будет всё лето и до 6 сентября. Напомним, что Музей истории и археологии Урала расположен по адресу: проспект Ленина, 69/10. Мероприятие для возрастной категории 18+