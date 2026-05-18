В Волчанске родственники срезали 55 кг провода с трамвайной линии ради металлолома

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Волчанске суд рассмотрел уголовное дело о краже медного провода с контактной сети недействующего трамвайного маршрута. Один из фигурантов получил обязательные работы, второго освободили от уголовной ответственности после примирения сторон.Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, всё произошло в январе 2026 года. Двое родственников ночью приехали к трамвайной линии на улице Карпинского с болгаркой. Убедившись, что контактная сеть обесточена, они срезали с опор медный провод общей массой 55 килограммов.Провод мужчины погрузили в автомобиль, сдали в пункт приёма металлолома, а деньги разделили между собой.Ущерб Волчанскому муниципальному округу оценили в 40,7 тысячи рублей. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб.Одному из мужчин, у которого была непогашенная судимость, суд назначил 280 часов обязательных работ. Второго участника дела освободили от уголовной ответственности, поскольку он впервые привлекался по уголовной статье и примирился с потерпевшей стороной. Мероприятие для возрастной категории 18+