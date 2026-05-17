Хозяина перекрашенных в зебр ослов проверяет полиция

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

19.54 Воскресенье, 24 мая 2026
Фото: It's My City
«Миру мур, котики. Лето на носу! Столько дел! Греть на солнце животы, ловить солнечных зайцев! Но, несмотря на срочные дела, найдите пару минут для добрых новостей, которые я для вас насобирала вот этими самыми лапками.

Долгожданные события в уральском центре реабилитации животных “Особый питомец”. На днях сразу несколько подопечных отправились домой, на природу. После долгого крепкого сна и полного восстановления домой отправился зимний ёж — тот самый, который неожиданно проснулся в январе, когда все ежиные должны крепко спать. Разумеется, уральский лес в январе — место крайне неподходящее для ежа, тем более не выспавшегося. Вокруг сугробы, холод дикий, ни тебе шапки, ни хотя бы ежовых рукавиц, есть нечего. Хорошо, что его нашли добрые люди и передали волонтёрам, которые сильно удивились постояльцу не по сезону. Они осмотрели ежа и подготовили все условия для дальнейшего сна. “Колючему повезло, что его быстро обнаружили и привезли к нам. Ничего не обморозил, не переохладился”, — рассказали на странице центра. Кс-кстати, по соседству с зимним ёжиком “досыпал” свою норму ещё один ранний ёж, который зачем-то проснулся в самом начале холодной весны. Его тоже на днях отпустили домой. Товарищи выспались и готовы к летним приключениям. Главное, чтобы спать вовремя легли, а то опять начнётся…

А ещё домой вернулась енотовидная собака. Её привезли в центр из Нижнего Тагила прошлой осенью, пролечили от разных болячек, сделали прививки, выходили и на днях отпустили в лес. Правда, она не сразу поняла, что можно уже бежать домой. “Енотовидки — не самые успешные бегуны, поэтому в момент опасности предпочитают «замирать». Прикидываться неживыми. Что замечательно продемонстрировала енотка на выпуске. Но стремление вернуться домой пересилило. Удирала от нас, только пяточки сверкали”, — рассказали волонтёры.

Кс-кстати, о разновидных собаках. Конкретно — гиеновидных, которых также называют расписные волки (вы тоже первый раз такое слышите, да?). Так вот, в зоопарке Перми в семье расписных волков большое пополнение — пятеро очаровательных щенков. “Малышам уже 1,5 месяца, но, по традиции, мы рассказываем обо всех новорожденных лишь спустя некоторое время, когда они окрепнут (такие вот зоопарковые суеверия)”, — пишут на странице зоопарка. Щенки — три мальчика и две девочки, чувствуют себя хорошо, у всех хороший аппетит. “Еженедельно зоологи и ветврачи проводят ветосмотр: наблюдают за динамикой веса, осматривают шерсть и зубки маленьких хищников. Мама, конечно, в это время очень переживает и громко ругается на сотрудников. Поэтому специалисты стараются провести все манипуляции как можно быстрее”, — рассказывают в зоопарке. Вообще, наши читатели знают, что я не очень люблю зоопарки (а цирки с животными вообще не люблю), но тут — история про спасение. “Гиеновидные собаки — редкие обитатели не только в зоопарках, но и в природе. Этот вид находится под угрозой исчезновения и включен в Международную Красную книгу. В естественной среде обитания всего насчитывается 3000-5500 особей”, — говорят сотрудники. Они добавили, что африканские пятнистые собаки приехали в Пермь в начале этого года. Теперь здесь живут пять взрослых расписных волков и пять щенков. Тоже расписных.

К слову об африканской экзотике. Криминальная хроника. В Казахстане полиция разбирается с предприимчивым владельцем ослов. На бедных белых животных он нарисовал черные полосы и отпустил гулять под видом… зебр. Появление двух гуляющих возле трассы зебр с удивлением стали обсуждать в соцсетях, потом за дело взялись журналисты. Как пишет издание Zakon.kz, ссылаясь на региональный департамент полиции, правоохранители быстро установили хозяина двух ослов, который отправил животных, скажем так, на показательный выпас вдоль автодороги в Тургеньском ущелье. “Владелец пояснил, что ослы белого окраса были временно раскрашены безопасной краской с целью привлечения туристов на территорию зоны отдыха”, — пишут коллеги. Полиция проводит проверку, чтобы дать этому всему правовую оценку. Там добавили, что, “по предварительным данным, угрозы жизни и здоровью животных не установлено”. А я, как всегда, обращаю внимание на моральный ущерб для бедных ослов — кто восстановит ослиную репутацию после этого унизительного маскарада? Требую тщательных разбирательств. Кс-кстати, журналисты также напоминают, что буквально на днях президент Казахстана подписал закон об ответственном обращении с животными.

Новости политики. В Челябинской области депутат местного Заксобрания спас кота, который угодил в большой капкан. Как кот там оказался — неизвестно, но, судя по всему, он с этим капканом передвигался по всем окрестностям, после чего застрял в заборе. “Похоже, где-то на краю посёлка он угодил в ловушку, но сумел добраться до людей, будто знал, куда идти за помощью. Даже успел побегать по территории и застрять в заборе – иначе поймать его было бы непросто”, — пишет депутат Владимир Бекишев на своей странице в ВК. Он пришел на жалобный зов кота и освободил бедолагу. “С трудом снял капкан: кот шипел, был в сильном стрессе, но терпел. А как только освободился – сразу рванул. Хорошо, что его крик услышали вовремя. Ещё немного – и помочь могли бы уже не успеть”, — рассказывает парламентарий. Он добавил, что лапа у кота, видимо, не сильно пострадала, что, конечно, удивительно, ведь капкан внушительных размеров. Считаю, депутату следует довести дело до конца и выяснить, как там вообще оказался капкан. Чтобы ни кот, ни кто другой не попадал в такую ситуацию. А вообще, эта история со спасением котика — лучшая депутатская инициатива минувшей недели. А может, и года, учитывая вот это вот всё…

И к международным отношениям. Российские зоологи предложили масштабный план по спасению колумбийских бегемотов. “Речь идет о спасении 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, некогда принадлежавших всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару. Сейчас эти гиганты находятся под угрозой массового уничтожения”, — заявила в своем канале директор Московского зоопарка, глава Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова. Дело в том, что когда-то Пабло Эскобар заселил своё поместье экзотическими животными — жирафами, носорогами, бегемотами и т.п. После смерти владельца часть животных расселили по зоопаркам, а с бегемотами возникла проблема. Тяжёлая. Они сильно расплодились (к 2030 году прогнозируют численность в 500 особей) и, как утверждают местные власти, каждый год наносят непоправимый урон экосистеме Колумбии, в том числе некоторым видам животных, ламантинам и черепахам. Зоологи говорят, что у бегемотов там нет естественных врагов. Были случаи нападений на людей, пишут местные издания. Власти утверждают, что все способы решить проблему гуманно — “слишком затратны финансово”. И как минимум восемь десятков животных… хотят усыпить. Это пугающие цифры, котики. Немыслимые для цивилизованного общества. «Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу”, — заявила Светлана Акулова, которая руководит международной операцией по спасению бегемотов. В правительство Колумбии уже направили официальное письмо с призывом “заменить эвтаназию на переселение животных в аккредитованные учреждения по всему миру”. “Масштаб кооперации впечатляет: члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии уже подтвердили готовность внести свой вклад", — пишет Светлана Акулова. Я надеюсь, что в этой дикой ситуации возобладает здравый смысл, найдутся спонсоры и благотворители. И хочется, чтобы люди хотя бы на время забыли про условности, границы и бюрократические препятствия, чтобы спасти ни в чём не повинных животных.

Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
