Уралец придумал ограбление, чтобы жена не узнала о проигрыше на ставках

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор местному жителю, который выдумал ограбление, чтобы скрыть от жены проигрыш на букмекерских ставках. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.По данным суда, осенью 2025 года мужчина проиграл 18 тысяч рублей. После этого он спрятал свои вещи в лесопарковой зоне и обратился в полицию с заявлением о нападении. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, он настаивал на своей версии и даже показывал сотрудникам полиции якобы место преступления.Проверка быстро показала, что никакого ограбления не было. Записи с камер видеонаблюдения и другие материалы опровергли рассказ тагильчанина. После этого мужчина признался, что придумал историю, чтобы не объяснять супруге, куда делись деньги.Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств. Мужчине назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Мероприятие для возрастной категории 18+