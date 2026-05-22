Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Екатеринбургу нужно собрать ещё около 104 тысяч голосов, чтобы один из городских парков смог претендовать на благоустройство за счёт федеральных средств в 2027 году. Об этом сообщили на официальном портале города.Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По данным мэрии, свой выбор уже сделали более 186,5 тысячи жителей.Сейчас в числе лидеров – набережная Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского, набравшая более 36 тысяч голосов. Также в тройке бульвар по улице Культуры с результатом более 19,5 тысячи голосов и Основинский парк, за который проголосовали более 19 тысяч человек.В голосовании участвует и сквер имени Александра Канделя на улице Николая Никонова, за зданием ККТ «Космос». Это пространство между киноконцертным театром и Дворцом игровых видов спорта используют для прогулок, велопоездок и отдыха с детьми. Рядом со сквером, на пересечении улиц Царской и Николая Никонова, находится площадь со стелой «Город трудовой доблести».Проголосовать за одну из территорий можно до 12 июня – через волонтёров или на платформе обратной связи портала Госуслуг. Мероприятие для возрастной категории 18+