Возрастное ограничение 18+
Родственники членов тургруппы Дятлова будут добиваться возбуждения нового уголовного дела
Фото: Вечерние ведомости
Родственники членов тургруппы Дятлова будут добиваться возбуждения нового уголовного дела, заявил адвокат Евгений Черноусов. Представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников погибших на перевале туристов адвокат рассказал информагентству ТАСС, что для этого есть основания.
Черноусов считает, что указанные экспертизы могли бы подтвердить ту или иную возможную причину гибели туристов.
Напомним, девять человек из тургруппы УПИ под руководством Игоря Дятлова погибли на Северном Урале в феврале 1959 года (предположительно, 2 февраля). Обстоятельства гибели опытных туристов до сих пор до конца не выяснены и дают почву для разных версий.
Черноусов, к слову, заявил, что родственники погибших будут также требовать от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности. Мероприятие для возрастной категории 18+
«К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены»,
— сказал адвокат.
Черноусов считает, что указанные экспертизы могли бы подтвердить ту или иную возможную причину гибели туристов.
Напомним, девять человек из тургруппы УПИ под руководством Игоря Дятлова погибли на Северном Урале в феврале 1959 года (предположительно, 2 февраля). Обстоятельства гибели опытных туристов до сих пор до конца не выяснены и дают почву для разных версий.
Черноусов, к слову, заявил, что родственники погибших будут также требовать от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию