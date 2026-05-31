В первый день лета в Свердловской области зарегистрировано 100 ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала статистику о дорожных происшествиях первого летнего дня. Согласно этим данным, 1 июня на территории региона случилось ровно сто ДТП.К счастью, ни одно из сотни дорожно-транспортных происшествий первого дня лета не было смертельным. Однако, травмы различной степени тяжести в 5 случаях получили шесть человек. Все они — взрослые, совершеннолетние люди, — уточняют в ГИБДД.Анализ аварийности показывает, что водители автомобилей по-прежнему допускают грубые ошибки во взаимодействии с мотоциклистами. Одна из главных причин происшествий — автомобилисты не замечают двухколесный транспорт при поворотах и маневрах. Так, в Верхней Пышме при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной. В Екатеринбурге зафиксирован ещё один характерный случай: при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом «Harley».Кроме того, водители отвлекаются от управления, и это становится причиной наездов на стоящий транспорт и препятствия. Особенно опасны подобные происшествия в зонах дорожных работ на насыпях. Также регулярно фиксируются ошибки при выполнении маневров — например, при повороте налево водители не уступают дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом движения. Нередки случаи непредоставления преимущества на выездах с прилегающих территорий. Мероприятие для возрастной категории 18+