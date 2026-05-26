В Екатеринбурге открыли регистрацию на Кубок главы города по бильярду
Фото: Вечерние ведомости
С 20 по 26 июля в Екатеринбурге пройдёт IV Кубок Главы города по бильярдному спорту. В этом году турнир вновь получил статус этапа Кубка мира и соберёт сильнейших игроков из России и других стран.
Как сообщили в администрации Екатеринбурга, участники будут бороться за награды в дисциплинах «Комбинированная пирамида» среди мужчин и «Свободная пирамида» среди женщин.
Матчи пройдут сразу на нескольких площадках. Помимо традиционных локаций – бильярдных клубов Public Club Billiards и БЦ «Антей» – игры основной сетки впервые примет новый Общественный центр кампуса УрФУ.
Ожидается, что в турнире выступят чемпионы мира, победители этапов Кубка мира и Кубка России, а также призёры крупных международных соревнований.
Регистрация участников уже открыта на официальном сайте турнира.
