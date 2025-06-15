Уралец спас летучего мышонка, который решил отдохнуть в его ботинке

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Не знаю, как у вас, а у меня настроение превосходное. Потому что так много добрых новостей для вас собрала! И, как обычно, не без курьёзов. Ловите их скорее.В родному спасателей выдались котострофически насыщенные денёчки. На днях на улице Новгородцевой домашний кот решил немного погулять, но заодно и полетал — целых 8 (!) этажей вниз. Парень выпал из окна жилого дома, благополучно приземлился и залез под бетонное крыльцо подъезда. Видимо, опасался, что от хозяев ему влетит и приключений на его хвост добавится. Но долго прятаться ему не пришлось — за ним приехалиспасатели. Волонтеры «Зооспаса» обнаружили кота с помощью эндоскопа и смогли выловить его из-под крыльца, используя длинную удочку. «При беглом осмотре кот выглядел целым, несмотря на падение с высокого этажа», — пишут спасатели. Пусть у парня всё будет хорошо, но я на всякий случай напомню ему главный закон физики: коты — это жидкость, а не пар.А вот вдомашняя кошка решила законы физики не проверять, а просто немного потрепать нервы хозяевам. Она сумела перебраться из своего окна на соседний балкон. Все это происходило на 7 этаже, потому что так интереснее. Но был нюанс: в соседней квартире никто не проживал — там никто не появлялся около года. То есть попасть в квартиру и открыть балкон было невозможно. Кошка, видимо, решила, что удачно сепарировалась и возвращаться домой не собиралась. В итоге на третьи сутки на помощь обеспокоенным хозяевам отправились волонтеры из Екотеринбурга. Им удалось договориться с соседями с 9 этажа и спуститься за кошкой на 7-ой, на необитаемый балкон. Беглянку обнаружили не сразу. Она спряталась в вещах и испуганно наблюдала за спасателем. К слову, по его словам, кошка сопротивляться и не пыталась. Он посадил ее в мешок и доставил домой. Меру пресечения для кошки изберут на домашнем совете. Надеюсь, с учётом чистосердечного содействия спасателям и полного раскаяния.. Про мышек. В уральском центре спасения животных «Особый питомец» помогают крохотному детенышу летучей мыши. «Козявочка прибыла в крайне истощенном состоянии. Видимо, уже прошел приличный срок, как малышка потерялась», — говорят в центре. Потерялась, но — не растерялась. И нашла вариант, как привлечь внимание. «Спасло ее то, что она случайно залезла в ботинок неравнодушного человека. Видимо, искала тепло. Он без лишних слов привез малышку к нам», — рассказали волонтёры (а я пытаюсь представить лицо доброго человека, когда он попытался надеть ботинок). Сейчас микромышка, по словам спасателей, восстанавливается и наедает пузико.. Лесные коровы захватили подъезд на Урале. Нет, не так. Уральские коровы захватили подъезд в(по некоторым данным, речь всё-таки о двух быках и корове). Как сообщают местные паблики, крупно-рогатые товарищи забрели в подъезд жилого дома на улице Дзержинского и остались там на ночёвку. Так сказать, ушли в ночное. Жильцы, конечно, возмутились, но прежде испугались, поглядев в глазок. Как пишут коллеги издания ЕАН, «изгонять коров из подъезда прибыли сразу и сотрудники полиции, и аварийно-спасательная служба». А вообще (если бы не быки), то это все похоже на доставку наисвежайшего молока на дом. Так сказать, напрямую от производителя. Правда, удобрения тоже доставили, а такое уже надо с соседями согласовывать.Вернусь в родной. Там на днях на парковке у торгового комплекса в беду попало целое утиное семейство. «Выводок утят в полном составе провалился сквозь решетку на дно ливневой канализации», — пишут волонтеры «Зооспаса». Семь мелких искателей приключений упали на глубину в 3 метра. Мама, которая в панике смотрела на них сверху, полностью доверилась людям. «Утка никуда не уходит, смотрит сосредоточенно на этот люк. На все мои действия внимания не обращает. Заглядываю вниз — на глубине трёх метров на дне в плотную кучку сгрудились утята и громко пронзительно пищат наперебой», — пишет спасатель. Он спустился к утятам, собрал всех в мешок и поднял наверх. «Думаю, куда же их высадить. Тут асфальт, место для парковки, опасно. Несу мешок, из которого доносится многоголосый писк. Утка вприпрыжку бежит за мной, иногда невысоко подлетает! Так мы отошли подальше и я высадил малышню в траву. Всё семейство моментально воссоединилось», — рассказал спасатель и добавил, что на всякий случай прикрыл решетку досками.И очень коротко о собачьих новостях. На днях врассказали об удивительном песеле, который сам приходит в местную ветклинику на лечение. Парень живет на улице, в какой-то момент он стал приходить к клинике и ждать у дверей. Врачи заметили, что у него больная лапка, сделали ему укол, накормили и «назначили процедуры». Уговаривать его не пришлось, песель стал приходить регулярно. В том числе за вкусняшками. Как пишут в телеграм-каналах, врачи назвали его Барбос и ищут ему хозяев. Такой вот хороший мальчик. Такой вот хороший Нальчик.А вне менее удивительный пёс решил поучаствовать в веломарафоне.Как сообщает Матч ТВ, прогонять собаку не стали — велосипедисты были очень рады такой компании. В итоге пёс пробежал 25 км и занял 13 место, после чего «получил отличный ужин и обнимашки». Думаю, парень мог бы всех обогнать, просто особо не хотел выпендриваться. Да и к тому же, как говорил классик, просто у него велосипеда не было.Берегите друг друга, котики. Добрых новостей вам на новой неделе.Ваша Майя, чау-мяу».