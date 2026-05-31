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Три миллиона пассажиров отправились в мае в поездки со станций СвЖД
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Администрация Свердловской железной дороги обнародовала статистику за последний весенний месяц. По этим данным, в мае 2026 года с её станций отправились 3 миллиона пассажиров.
Подавляющее большинство пассажиров — 2,4 миллиона человек — выбрали пригородное сообщение (что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Ещё 0,6 миллиона пассажиров воспользовались поездами дальнего следования (и этот показатель по сравнению с прошлогодним маем снизился на 7,8%).
Если смотреть на итоги пяти месяцев 2026 года, то с вокзалов и станций СвЖД отправились 12,8 миллиона пассажиров. Это на 0,9% меньше, чем за январь–май прошлого года. В пригородном сообщении за пять месяцев перевезено 9,6 миллиона человек — показатель остался на уровне прошлого года. А вот в поездах дальнего следования за пять месяцев отправились 3,2 миллиона пассажиров, что на 3,5% ниже прошлогодних значений.
Эксперты связывают рост пригородных перевозок с развитием маршрутной сети и удобством электричек для ежедневных поездок. Снижение интереса к дальним поездам может объясняться изменением туристических предпочтений или ростом альтернативных способов передвижения, например личного автотранспорта. Картина почти наверняка изменится летом, когда традиционно растёт спрос как на пригородные, так и на межрегиональные перевозки. Мероприятие для возрастной категории 18+
Подавляющее большинство пассажиров — 2,4 миллиона человек — выбрали пригородное сообщение (что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Ещё 0,6 миллиона пассажиров воспользовались поездами дальнего следования (и этот показатель по сравнению с прошлогодним маем снизился на 7,8%).
Если смотреть на итоги пяти месяцев 2026 года, то с вокзалов и станций СвЖД отправились 12,8 миллиона пассажиров. Это на 0,9% меньше, чем за январь–май прошлого года. В пригородном сообщении за пять месяцев перевезено 9,6 миллиона человек — показатель остался на уровне прошлого года. А вот в поездах дальнего следования за пять месяцев отправились 3,2 миллиона пассажиров, что на 3,5% ниже прошлогодних значений.
Эксперты связывают рост пригородных перевозок с развитием маршрутной сети и удобством электричек для ежедневных поездок. Снижение интереса к дальним поездам может объясняться изменением туристических предпочтений или ростом альтернативных способов передвижения, например личного автотранспорта. Картина почти наверняка изменится летом, когда традиционно растёт спрос как на пригородные, так и на межрегиональные перевозки. Мероприятие для возрастной категории 18+
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