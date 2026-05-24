Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор нашёл в Свердловской области 37 гектаров заброшенных сельхозземель
Фото: Вечерние ведомости
В Тугулымском районе Свердловской области специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили пять соседних участков сельхозназначения общей площадью 37 гектаров, которые полностью заросли деревьями, кустарником и сорной растительностью.
Как сообщили в ведомстве, земля фактически не используется по назначению. Владельцу участков уже объявили предостережение и потребовали принять меры для восстановления плодородия почвы и возвращения земель в сельскохозяйственный оборот.
В Россельхознадзоре напомнили, что зарастающие и неиспользуемые сельхозземли могут стать основанием не только для штрафов, но и для последующего изъятия участка через суд.
Такие случаи в Свердловской области уже происходили. Ранее суды удовлетворяли иски об изъятии сельхозземель у собственников, которые годами не использовали их по назначению и допускали зарастание территории деревьями и кустарником.
Проверки подобных участков продолжаются по всему региону. Ведомство подчёркивает, что владельцы сельхозземель обязаны поддерживать их в состоянии, пригодном для ведения сельского хозяйства. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в ведомстве, земля фактически не используется по назначению. Владельцу участков уже объявили предостережение и потребовали принять меры для восстановления плодородия почвы и возвращения земель в сельскохозяйственный оборот.
В Россельхознадзоре напомнили, что зарастающие и неиспользуемые сельхозземли могут стать основанием не только для штрафов, но и для последующего изъятия участка через суд.
Такие случаи в Свердловской области уже происходили. Ранее суды удовлетворяли иски об изъятии сельхозземель у собственников, которые годами не использовали их по назначению и допускали зарастание территории деревьями и кустарником.
Проверки подобных участков продолжаются по всему региону. Ведомство подчёркивает, что владельцы сельхозземель обязаны поддерживать их в состоянии, пригодном для ведения сельского хозяйства. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию