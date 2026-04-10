Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Андрея Дьякова, осуждённого к четырём годам колонии за получение взяток, отпустили из нижнетагильской колонии «Красная утка» на свободу. Решение вынесла судья Тагилстроевского суда Нижнего Тагила Алина Фахретденова.Дьяков получил приговор в 4 года колонии менее полугода назад. Но поскольку ему зачли нахождение под стражей, уже в феврале он стал претендовать на условно-досрочное освобождение.Напомним, Дьяков попал под уголовное преследование из-за получения взяток на общую сумму 217 млн рублей от предпринимателей Алексея Шахмаева и Василия Петрова за «крышевание» схемы по незаконному возмещения НДС из бюджета. Высокопоставленный полицейский из ГУ МВД по Свердловской области признал вину. Взяткодатели свой приговор ещё не получили. Мероприятие для возрастной категории 18+