Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО

14.06 Вторник, 14 апреля 2026
Фото: Ленинский суд Екатеринбурга
Андрея Дьякова, осуждённого к четырём годам колонии за получение взяток, отпустили из нижнетагильской колонии «Красная утка» на свободу. Решение вынесла судья Тагилстроевского суда Нижнего Тагила Алина Фахретденова.

Дьяков получил приговор в 4 года колонии менее полугода назад. Но поскольку ему зачли нахождение под стражей, уже в феврале он стал претендовать на условно-досрочное освобождение.

Напомним, Дьяков попал под уголовное преследование из-за получения взяток на общую сумму 217 млн рублей от предпринимателей Алексея Шахмаева и Василия Петрова за «крышевание» схемы по незаконному возмещения НДС из бюджета. Высокопоставленный полицейский из ГУ МВД по Свердловской области признал вину. Взяткодатели свой приговор ещё не получили.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
