Житель Тавды из ревности ворвался в квартиру бывшей сожительницы и напал на неё с монтировкой и ножом

В Тавде вынесли приговор местному жителю, который из ревности напал на бывшую сожительницу и мужчину, находившегося у неё дома. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.По данным суда, ночью 9 января 2026 года мужчина, будучи пьяным, приревновал бывшую сожительницу. Он знал, что в её квартире находится другой мужчина, выломал входную дверь и ворвался внутрь.Сначала он угрожал женщине убийством и несколько раз ударил её монтировкой по голове. Когда потерпевшая попыталась убежать на кухню, нападавший пошёл за ней и ударил её складным ножом в грудь.На шум и крики проснулся мужчина, который находился в соседней комнате. Он вышел на кухню, после чего подсудимый напал и на него – ударил ножом в паховую область.В суде мужчина частично признал вину и раскаялся. Его признали виновным в угрозе убийством, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.Суд назначил ему 3 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.Мероприятие для возрастной категории 18+