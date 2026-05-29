В Красноуральске ищут дом для брошенной людьми собаке
Фото из соцсетей
По соцсетям разнёсся призыв пристроить красноуральскую собачку. От своего питомца отказались прежние хозяева и животное сильно страдает от такого предательства.
Как сообщают зоозащитные интернет-сообщества, собака семь лет прожила в одной красноуральской семье. Но хозяева вдруг заявили, что у них началась аллергия на шерсть, и они привели бывшую любимицу в местный отлов. Уговоры не предавать собаку не помогли. Люди оставили её и ушли.
Оказавшись в незнакомой обстановке, среди незнакомцев, собака забилась в будку и скулила несколько дней. От еды она отказалась и не ела как минимум два дня. Есть опасения, что голод и истощение не заставят её притронуться к еде. Но даже если собака пообвыкнется и начнёт кушать, перспективы у неё мрачные. Если не найти ей новый дом, она в лучшем случае скоро окажется предоставленной самой себе — её выпустят вместе с другими «засидевшимися» обитателями отлова.
Волонтёры всё же надеются, что для верной собаки, которая так сильно тоскует по предавшим её людям, найдётся новая семья, готовая её приютить. Всех, кто готов помочь, взять собаку к себе или временно пристроить, просят звонить по телефону: 8-982-605-04-01. Мероприятие для возрастной категории 18+
