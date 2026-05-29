Возрастное ограничение 18+

В Красноуральске ищут дом для брошенной людьми собаке

20.20 Вторник, 2 июня 2026
Фото из соцсетей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
По соцсетям разнёсся призыв пристроить красноуральскую собачку. От своего питомца отказались прежние хозяева и животное сильно страдает от такого предательства.

Как сообщают зоозащитные интернет-сообщества, собака семь лет прожила в одной красноуральской семье. Но хозяева вдруг заявили, что у них началась аллергия на шерсть, и они привели бывшую любимицу в местный отлов. Уговоры не предавать собаку не помогли. Люди оставили её и ушли.

Оказавшись в незнакомой обстановке, среди незнакомцев, собака забилась в будку и скулила несколько дней. От еды она отказалась и не ела как минимум два дня. Есть опасения, что голод и истощение не заставят её притронуться к еде. Но даже если собака пообвыкнется и начнёт кушать, перспективы у неё мрачные. Если не найти ей новый дом, она в лучшем случае скоро окажется предоставленной самой себе — её выпустят вместе с другими «засидевшимися» обитателями отлова.

Волонтёры всё же надеются, что для верной собаки, которая так сильно тоскует по предавшим её людям, найдётся новая семья, готовая её приютить. Всех, кто готов помочь, взять собаку к себе или временно пристроить, просят звонить по телефону: 8-982-605-04-01.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
29 мая 2026
Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице
28 мая 2026
Муниципальный зооприют Екатеринбурга готовится к последнему весеннему Дню открытых дверей
27 мая 2026
«Добрый Екатеринбург» закончится вместе с весной «Мохнатым выпускным»
26 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбург хорошо выглядит как туристический бренд, но проигрывает по восприятию экологии

В городе обсудили итоги масштабного исследования
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:20 В Красноуральске ищут дом для брошенной людьми собаке
19:30 Две пострадавшие в разных городах свердловские школьницы привлекли внимание прокуратуры
19:03 В первый день лета в Свердловской области зарегистрировано 100 ДТП
18:44 Более 150 плюшевых мишек со всего мира поселятся в Музее истории и археологии Урала
16:33 Житель Тавды из ревности ворвался в квартиру бывшей сожительницы и напал на неё с монтировкой и ножом
16:23 Осуждённому за серию убийств в 1990-х отказали в условно-досрочном освобождении
16:16 Студенты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила завоевали награды всероссийского чемпионата
16:02 Жители Урала чаще всего выбирают санатории для оздоровительного отдыха
15:56 Почти 11 тысяч россиян подали заявки в отряд космонавтов через «Госуслуги»
15:19 Национализированная ОТСК признана банкротом по иску дочерней компании «Роснефти»
15:13 После гибели пятерых человек при пожаре в Горном Щите будут судить владельца участка
14:57 На фестивалях ко Дню защиты детей школьников учили защищаться от интернет-мошенников
14:22 Россельхознадзор нашёл в Свердловской области 37 гектаров заброшенных сельхозземель
13:26 В Екатеринбурге открыли регистрацию на Кубок главы города по бильярду
13:13 Подросток из Новой Ляли спас пенсионерку от мошенников, услышав разговор в маршрутке
12:32 Родственники членов тургруппы Дятлова будут добиваться возбуждения нового уголовного дела
10:56 Уралец придумал ограбление, чтобы жена не узнала о проигрыше на ставках
10:38 Дожди задержатся в Свердловской области как минимум до выходных
10:22 В детской областной больнице Екатеринбурга открыли новую операционную для операций через небольшие проколы вместо больших разрезов
10:09 Из Свердловской области за месяц отправили за рубеж 58 тысяч кубометров леса
10:03 Жителя Первоуральска осудили за уклонение от армии с помощью «двойника» с хроническим заболеванием
09:47 Баскетболистки, теннисисты и скалолазка принесли Свердловской области семь медалей с Российско-китайских игр
21:12 В ГИБДД Свердловской области опровергли фейк о массовых проверках пожилых водителей
20:32 Больше 60 нарушителей выявили дорожные инспекторы во время рейда в Екатеринбурге
20:20 Екатеринбуржцев зовут на уборку карьера Рамада
20:00 Житель Каменска-Уральского осужден за «ножевое» хулиганство в ТЦ
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
20:20 В Красноуральске ищут дом для брошенной людьми собаке
19:30 Две пострадавшие в разных городах свердловские школьницы привлекли внимание прокуратуры
19:03 В первый день лета в Свердловской области зарегистрировано 100 ДТП
18:44 Более 150 плюшевых мишек со всего мира поселятся в Музее истории и археологии Урала
16:33 Житель Тавды из ревности ворвался в квартиру бывшей сожительницы и напал на неё с монтировкой и ножом
16:23 Осуждённому за серию убийств в 1990-х отказали в условно-досрочном освобождении
16:16 Студенты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила завоевали награды всероссийского чемпионата
16:02 Жители Урала чаще всего выбирают санатории для оздоровительного отдыха
15:56 Почти 11 тысяч россиян подали заявки в отряд космонавтов через «Госуслуги»
15:19 Национализированная ОТСК признана банкротом по иску дочерней компании «Роснефти»
15:13 После гибели пятерых человек при пожаре в Горном Щите будут судить владельца участка
14:57 На фестивалях ко Дню защиты детей школьников учили защищаться от интернет-мошенников
14:22 Россельхознадзор нашёл в Свердловской области 37 гектаров заброшенных сельхозземель
13:26 В Екатеринбурге открыли регистрацию на Кубок главы города по бильярду
13:13 Подросток из Новой Ляли спас пенсионерку от мошенников, услышав разговор в маршрутке
12:32 Родственники членов тургруппы Дятлова будут добиваться возбуждения нового уголовного дела
10:56 Уралец придумал ограбление, чтобы жена не узнала о проигрыше на ставках
10:38 Дожди задержатся в Свердловской области как минимум до выходных
10:22 В детской областной больнице Екатеринбурга открыли новую операционную для операций через небольшие проколы вместо больших разрезов
10:09 Из Свердловской области за месяц отправили за рубеж 58 тысяч кубометров леса
10:03 Жителя Первоуральска осудили за уклонение от армии с помощью «двойника» с хроническим заболеванием
09:47 Баскетболистки, теннисисты и скалолазка принесли Свердловской области семь медалей с Российско-китайских игр
21:12 В ГИБДД Свердловской области опровергли фейк о массовых проверках пожилых водителей
20:32 Больше 60 нарушителей выявили дорожные инспекторы во время рейда в Екатеринбурге
20:20 Екатеринбуржцев зовут на уборку карьера Рамада
20:00 Житель Каменска-Уральского осужден за «ножевое» хулиганство в ТЦ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK