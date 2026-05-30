Жители Урала чаще всего выбирают санатории для оздоровительного отдыха

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жители Уральского федерального округа чаще всего рассматривают санатории как вариант отдыха для здоровья. Такие данные приводят Авито Реклама и Авито Путешествия по итогам опроса 10 тысяч россиян.Среди участников исследования из УФО санатории с лечебными программами назвали самым интересным форматом 46% респондентов. На втором месте оказался загородный отдых с баней, бассейном или массажем – 17%, на третьем – термальные источники и горячие бассейны – 16%.За последний год в оздоровительную поездку уже ездили 12% опрошенных жителей УФО. Ещё 35% планировали такой отдых, а 25% пока только присматриваются к этому формату.Главной целью такой поездки жители Урала называют заботу о здоровье: пройти оздоровительные или профилактические процедуры хотят 41% респондентов. Ещё 18% выбирают спокойный отдых без насыщенной программы – тишину, прогулки и природу. Для 13% важны сон и снижение стресса.В среднем жители УФО готовы потратить на оздоровительную поездку 36,7 тысячи рублей на человека. Чаще всего участники опроса называли бюджет от 21 до 40 тысяч рублей – так ответили 40% респондентов. До 20 тысяч рублей готовы потратить 27%, от 41 до 70 тысяч рублей – 21%.Чаще всего такой отдых рассматривают для поездки с семьёй или детьми – 38% ответов. Ещё 31% поехали бы с партнёром, 22% – в одиночку, 9% – с друзьями.По данным исследования, интернет-реклама также влияет на выбор места для отдыха. Среди тех, кто рассматривает оздоровительную поездку или уже ездил в неё, 79% отметили, что рекламные предложения так или иначе учитываются при выборе. Чаще всего респонденты называли рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, видеоплатформах и наружную рекламу. Мероприятие для возрастной категории 18+