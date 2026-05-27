В детской областной больнице Екатеринбурга открыли новую операционную для операций через небольшие проколы вместо больших разрезов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Областной детской клинической больнице начала работать новая рентген-операционная. Как сообщили на информационном портале Свердловской области, благодаря ей врачи смогут чаще проводить операции через небольшие проколы вместо больших разрезов.По словам медиков, новое оборудование позволяет видеть ход операции в режиме реального времени и выполнять вмешательства более точно. Это особенно важно при сложных хирургических процедурах.Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что на ремонт двух отделений больницы и создание новой операционной из областного бюджета выделили 130 миллионов рублей.Кроме того, в этом году больница получит новое оборудование почти на 500 миллионов рублей. Для ОДКБ закупают второй аппарат МРТ, 18 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, новые рентген-аппараты, УЗИ и другое оборудование.После капитального ремонта также открылись хирургическое и гастроэнтерологическое отделения. Последнее принимает детей с заболеваниями кишечника и печени, а также пациентов, которым требуется подготовка к трансплантации печени или наблюдение после такой операции.ОДКБ остаётся крупнейшей детской больницей Свердловской области. Каждый год здесь лечатся более 20 тысяч детей. Мероприятие для возрастной категории 18+