Возрастное ограничение 18+
В детской областной больнице Екатеринбурга открыли новую операционную для операций через небольшие проколы вместо больших разрезов
Фото: све.рф
В Областной детской клинической больнице начала работать новая рентген-операционная. Как сообщили на информационном портале Свердловской области, благодаря ей врачи смогут чаще проводить операции через небольшие проколы вместо больших разрезов.
По словам медиков, новое оборудование позволяет видеть ход операции в режиме реального времени и выполнять вмешательства более точно. Это особенно важно при сложных хирургических процедурах.
Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что на ремонт двух отделений больницы и создание новой операционной из областного бюджета выделили 130 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году больница получит новое оборудование почти на 500 миллионов рублей. Для ОДКБ закупают второй аппарат МРТ, 18 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, новые рентген-аппараты, УЗИ и другое оборудование.
После капитального ремонта также открылись хирургическое и гастроэнтерологическое отделения. Последнее принимает детей с заболеваниями кишечника и печени, а также пациентов, которым требуется подготовка к трансплантации печени или наблюдение после такой операции.
ОДКБ остаётся крупнейшей детской больницей Свердловской области. Каждый год здесь лечатся более 20 тысяч детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам медиков, новое оборудование позволяет видеть ход операции в режиме реального времени и выполнять вмешательства более точно. Это особенно важно при сложных хирургических процедурах.
Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что на ремонт двух отделений больницы и создание новой операционной из областного бюджета выделили 130 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году больница получит новое оборудование почти на 500 миллионов рублей. Для ОДКБ закупают второй аппарат МРТ, 18 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, новые рентген-аппараты, УЗИ и другое оборудование.
После капитального ремонта также открылись хирургическое и гастроэнтерологическое отделения. Последнее принимает детей с заболеваниями кишечника и печени, а также пациентов, которым требуется подготовка к трансплантации печени или наблюдение после такой операции.
ОДКБ остаётся крупнейшей детской больницей Свердловской области. Каждый год здесь лечатся более 20 тысяч детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Житель Свердловской области лишился спецтехники и заплатит крупный штраф за незаконную рубку леса
26 мая 2026
26 мая 2026