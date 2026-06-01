В ГИБДД Свердловской области опровергли фейк о массовых проверках пожилых водителей
Шквал выдуманных новостей обрушился на соцсети в последние дни. Отбиваться от них приходится представителям Госавтоинспекции — именно их работы касаются многие из этих фейков.
Так, среди прочего, на Интернет-площадках появилась новость о том, что дорожные инспекторы с 1 июня начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных специальных проверок. Подобные сообщения вызвали обеспокоенность среди автовладельцев старшего поколения и их родственников. Выяснилось, что данная «новость» тоже является фейковой.
Напомним, ранее с подобными же обращениями представителям правоохранительных органов пришлось выступать и в связи с другими «новостями», на поверку оказавшимися выдуманными. Так, в одном из фейков утверждалось, что с первого дня лета ужесточаться наказания за нарушения Правил дорожного движения.
«Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации»,
— успокоила граждан официальный представитель МВД России Ирина Волк.
