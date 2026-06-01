В ГИБДД Свердловской области опровергли фейк о массовых проверках пожилых водителей

«Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации»,



— успокоила граждан официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

