После гибели пятерых человек при пожаре в Горном Щите будут судить владельца участка
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области сообщила о передаче в суд уголовного дела владельца участка в СНТ «Рассвет-1» в посёлке Горный Щит. По версии следствия, нарушения требований пожарной безопасности на территории участка привели к пожару, в котором погибли пять человек.
Как отмечают в надзорном ведомстве, трагедия произошла в ночь на 26 июля 2025 года. Незадолго до этого мужчина уехал в отпуск и попросил дочь присмотреть за участком. Она приехала туда вместе со своими детьми, а также подругой и её детьми. На ночь в доме-бане остались семь человек.
По данным следствия, во время дождя в проводку уличной гирлянды попала влага, произошло короткое замыкание и начался пожар. Огонь быстро перекинулся на дом-баню.
В результате погибли женщина, 17-летний юноша и трое малолетних детей. Один из детей скончался спустя месяц в больнице. Как уточнили в прокуратуре, двое погибших детей были внуками обвиняемого.
Мужчине вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее гибель двух и более человек по неосторожности. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Санкція статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
