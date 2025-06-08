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Очень хитрый котёнок спрятался под красным «Ягуаром», чтобы найти себе хозяина

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.54 Воскресенье, 15 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. На днях моя коллега была в частной ветклинике и наблюдала такую картину: у каждого третьего посетителя на коленях, в руках или в переноске был бездомный кот или кошка. У всех — свои истории, полные приключений. Коллега говорит, что была очень удивлена и в то же время невероятно растрогана: столько неравнодушных людей вокруг, которые не проходят мимо чужой беды (причем, прайс на услуги в ветклиниках такой, что нужно табличку размещать: «Осторожно, цены кусаются!»).

Ветеринары подтверждают, что в последнее время к ним часто приносят бездомных животных, причем, почти всех сразу забирают в семью и окружают заботой. Ходят слухи, что некоторые смышленые котаны и пёсели как бы невзначай появляются в районе ветклиник, в зоне концентрации добрых людей, и ждут там будущего хозяина. А особо сообразительные товарищи находят себе человека сразу с квартирой и крутой машиной, как это произошло в Санкт-Петербурге. Там на днях чёрно-белый хитрый котёнок устроил переполох и парализовал движение на Невском проспекте. Мелкий выбежал на дорогу и попал в бурный транспортный поток. Сначала он попытался спрятаться под одной машиной, но что-то там ему не понравилось (клиренс? Тюнинг? Диски?). А потом он сиганул под спортивный «Ягуар». Естественно, красный! И предусмотрительно решил там задержаться, спрятавшись под капотом. В спасательной операции участвовали многочисленные прохожие и водители, включая хозяина «Ягуара». На месте образовался затор, приехала даже машина ДПС. В итоге совместными усилиями мелкого удалось извлечь из-под машины. Как пишет издание «Фонтанка», спасённого котёнка приютил водитель «Ягуара». Так сказать, пополнил своё семейство кошачьих. Кс-кстати, котенка назвали Невский. Большое будущее у парня.

А в Новороссийске на этой неделе решали судьбу кота Бурака, который, напомним, в марте случайно приплыл на судне из Турции — нелегально, без документов. И по этой причине не мог быть ни депортирован в Стамбул, ни отпущен на волю в России. В итоге харизматичный черный кот застрял в зоне таможенного контроля, пока люди решали разные бюрократические дела. И вот, наконец, парня оформили. У него теперь есть необходимые документы, в том числе, ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. «Кот Бурак – теперь россиянин! После долгих ожиданий наш пушистый друг наконец-то на свободе и легально может находиться на территории России», — рассказали в транспортной группе, которая случайно доставила мигранта через границу. В Федеральной таможенной службе уточнили, что Бурак теперь может «беспрепятственно находиться на территории ЕАЭС». Кота взяла в свою семью сотрудница Новороссийского западного таможенного поста. «Еще несколько дней дополнительного обследования в ветеринарной клинике и кот Бурак встретится с новой семьей. Его уже с нетерпением ждут дети таможенницы», — рассказали в ФТС. Это всё очень трогательно, котики, но… Кто-нибудь спросил у парня, не хочет ли он обратно, в Стамбул? Там его дом, а ещё там очень любят котиков. Считаю, что в этой истории не хватает международных переговоров. А парню не помешает хороший адвокот.

Ещё одно международное приключение произошло на днях на китайско-российской границе. Как пишут местные издания, на пограничном переходе между двумя странами был замечен дикий дальневосточный кот (или амурский лесной кот). Он вышел с российской стороны и сел на автомобильный мост между двумя пропускными пунктами. А потом, как пишут СМИ, кот встал на задние лапы, посмотрел по сторонам и пошел обратно в Россию. Причем, стороны договорились на время приостановить работу пограничного переезда, чтобы не напугать краснокнижного товарища. Вот это уважение, вот это я понимаю! Но мне интересно, если бы кот-патриот всё-таки решил нарушить границу и направился в Китай, то что? Международный скандал или «Один пояс, один коть»? Уф, сейчас всё так непредсказуемо в этой политике.

И не про котиков, но тоже про путешественников. На днях в Приморье рассказали чудесную историю спасения трёх бурых медвежат. Малышам всего около двух месяцев, по какой-то причине они остались без мамы. Их обнаружили неравнодушные люди в поселке Чернышевский и сразу задумались: что делать? Косолапых решили отвезти в город Мирный, оттуда — к специалистам в Якутск, а там было решено отправить малышей во Владивосток, в центр реабилитации диких животных. Туда медвежат доставили на самолёте. Три медведя долетели благополучно, а встретили их более чем радушно. Житель Приморья, который уже много раз помогал центру, привез для них а-а-автомобиль, то есть целую машину яблок. Полный кузов! Яблок было так много, что после сытного обеда медвежатам даже разрешили на них поваляться и поиграть. Думаю, с такими подарками они скоро вырастут в трёх мощных сказочных медведей.

И напоследок — срочные новости из палаты №6. Белочка и кукуха стали символами медицинских учреждений в двух регионах. В Челябинской области талисман выбрала психиатрическая служба. Собственно, кукуху предложил главный психиатр региона. Впрочем, стоит уточнить, что врач имел ввиду именно кукуха — в мужском роде. По его мнению, как цитирует РИА Новости, это «замечательный кукух, изначально мужчина, мальчик» (что не может не радовать нас, девочек). В соседнем Пермском крае такой символ выбрали ещё в прошлом году — клинический наркологический диспансер решил, что это будет Белочка. И вот очередь дошла до Свердловской области. На днях главный нарколог УрФО выступил с аналогичной инициативой. «Я задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице своего талисмана? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть», — пишет главный нарколог. Он запустил опрос и предложил подписчикам два варианта: крокодил и «енотик, который против наркотиков», также участники опроса могут предложить свой вариант. На данный момент 52% участников опроса — за крокодила. Странно, ведь если отбросить разные нехорошие ассоциации, то животное — так себе уральское. В комментариях люди предлагают такие варианты: добрый бегемот, капибара, змея, дельфин (но это, кажется, плагиат), черепаха и птица Феникс. Я бы ещё предложила лошадей, которые летают вдохновенно, и ёжика. Но самый лучший вариант, на мой взгляд, — это то лохматое чудовище из гениального советского мультфильма про коммунальную квартиру (кс-кстати, Свердловсктелефильм). Помните, да, «вирус-квартирус»?

В общем, это всё сложно комментировать, котики. Единственное, хочу вам пожелать: берегите свое здоровье, как физическое, так и душевное. Кукуха — птица пугливая, любой обидеть может.

Ваша Майя, чау-мяу».

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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16:53 Врачи из Екатеринбурга стали лауреатами национальной медицинской премии «Призвание»
16:33 В Екатеринбурге в парке Лесоводов России обрушилась скульптура «Рудокоп»
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14:42 В Екатеринбург прибыл первый в России пятисекционный трамвай
14:08 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу
13:32 Спасатели предупреждают о грозах, граде и ветре до 25 м/с в Свердловской области
12:19 Куда сходить в Екатеринбурге с 16 по 22 июня: лекции, мастер-классы, спектакль и своп растений
11:31 В одной из деревень Свердловской области при пожаре пострадали два человека
18:39 Пожар на полигоне отходов «Новоуральский» ликвидирован спустя неделю
17:17 В Екатеринбурге водитель сбил 9-летнего ребёнка: у мужчины в крови нашли алкоголь
16:58 В Свердловской области запрашивают данные об арендаторах по решению антитеррористической комиссии
16:41 В Екатеринбурге буквы из «Уральской азбуки» нашли новый дом
15:47 В Екатеринбурге экс-сотрудника СИЗО-1 будут судить за передачу телефона заключённому
15:30 Полиция выясняет обстоятельства гибели школьницы в водоёме в посёлке Рефтинский
14:22 В Екатеринбург возвращаются дожди, грозы и порывы ветра
13:32 Из Екатеринбурга запустят новый ж/д маршрут для развития промышленного туризма
12:33 В Екатеринбурге из-за короткого замыкания загорелась квартира: пострадал мужчина
11:20 Вблизи Талицы погиб мотоциклист: съехал с дороги и перевернулся
20:43 В мэрии Екатеринбурга заявляют о росте количества заявок на субсидии садоводам
19:53 В Екатеринбурге встревожились состоянием деревянных персонажей Бажова
18:55 Жители Екатеринбурга возмущены «реконструкцией» Парка 50-летия ВЛКСМ
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