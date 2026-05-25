Жителя Первоуральска осудили за уклонение от армии с помощью «двойника» с хроническим заболеванием
Фото: Вечерние ведомости
Как сообщили в Свердловском областном суде, жителя Первоуральска признали виновным в уклонении от призыва и использовании поддельных медицинских документов.
По данным суда, молодой человек не хотел проходить военную службу и не имел законных оснований для освобождения или отсрочки. Сначала он обращался в различные медицинские центры, пытаясь подтвердить наличие хронического заболевания, однако нужный диагноз у него не выявили.
Тогда, как заявили в суде, в 2023 году обследование вместо него прошёл другой человек – нанятый за деньги «двойник», у которого действительно было хроническое заболевание. Полученные документы с ложными сведениями о состоянии здоровья мужчина передал в военкомат. На их основании призывная комиссия признала его ограниченно годным к службе, освободила от призыва и зачислила в запас.
В суде уралец вину не признал. Он утверждал, что проходил все обследования самостоятельно и действительно имеет заболевания, препятствующие службе в армии.
Первоуральский городской суд признал его виновным в использовании поддельных документов и уклонении от призыва. Мужчине назначили 10 месяцев ограничения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Отмечается, что приговор ещё не вступил в законную силу.
