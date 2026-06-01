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Двухдневный рейд «Дети-пешеходы» выявил более 80 нарушений в Екатеринбурге

21.15 Вторник, 2 июня 2026
Фото: Вечерние Ведомости
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В преддверии летних каникул, 30 мая и 1 июня, на территории Екатеринбурга Госавтоинспекция проводила профилактическое мероприятие «Дети-пешеходы». Оно было направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения и повышение безопасности юных участников дорожного движения.

Внимание автоинспекторов уделялось пяти ключевым направлениям. Это пресечение нарушений ПДД детьми-пешеходами, нарушений при использовании средств индивидуальной мобильности, а также нарушений со стороны обычных пешеходов. Кроме того, инспекторы выявляли случаи, когда водители не предоставляют пешеходам преимущество в движении, и пресекали нарушения со стороны водителей мототранспорта.

За время проведения рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено и пресечено более 80 нарушений ПДД. Самая многочисленная группа нарушителей — пользователи средств индивидуальной мобильности: 66 водителей СИМ на пешеходном переходе не спешились, нарушив требования знака 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Все они привлечены по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Пять велосипедистов также не спешились перед пешеходным переходом, создав помехи движению, и понесли наказание по той же статье.

Пять водителей автомобилей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе — они привлечены по статье 12.18 КоАП РФ. Два водителя привлечены за передачу управления мотоциклом лицу, заведомо не имеющему права управления (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). Четыре водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства и привлечены по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание вызвали два несовершеннолетних, которые катались на мотоциклах. По этому факту сотрудники Госавтоинспекции составили материалы, которые будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Наконец, два пешехода нарушили правила перехода дороги в неположенном месте и были привлечены по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

С началом летних каникул ожидается рост нарушений правил дорожного движения детьми и подростками.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:30 Две пострадавшие в разных городах свердловские школьницы привлекли внимание прокуратуры
19:03 В первый день лета в Свердловской области зарегистрировано 100 ДТП
18:44 Более 150 плюшевых мишек со всего мира поселятся в Музее истории и археологии Урала
16:33 Житель Тавды из ревности ворвался в квартиру бывшей сожительницы и напал на неё с монтировкой и ножом
16:23 Осуждённому за серию убийств в 1990-х отказали в условно-досрочном освобождении
16:16 Студенты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила завоевали награды всероссийского чемпионата
16:02 Жители Урала чаще всего выбирают санатории для оздоровительного отдыха
15:56 Почти 11 тысяч россиян подали заявки в отряд космонавтов через «Госуслуги»
15:19 Национализированная ОТСК признана банкротом по иску дочерней компании «Роснефти»
15:13 После гибели пятерых человек при пожаре в Горном Щите будут судить владельца участка
14:57 На фестивалях ко Дню защиты детей школьников учили защищаться от интернет-мошенников
14:22 Россельхознадзор нашёл в Свердловской области 37 гектаров заброшенных сельхозземель
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13:13 Подросток из Новой Ляли спас пенсионерку от мошенников, услышав разговор в маршрутке
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