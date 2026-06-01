Двухдневный рейд «Дети-пешеходы» выявил более 80 нарушений в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В преддверии летних каникул, 30 мая и 1 июня, на территории Екатеринбурга Госавтоинспекция проводила профилактическое мероприятие «Дети-пешеходы». Оно было направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения и повышение безопасности юных участников дорожного движения.Внимание автоинспекторов уделялось пяти ключевым направлениям. Это пресечение нарушений ПДД детьми-пешеходами, нарушений при использовании средств индивидуальной мобильности, а также нарушений со стороны обычных пешеходов. Кроме того, инспекторы выявляли случаи, когда водители не предоставляют пешеходам преимущество в движении, и пресекали нарушения со стороны водителей мототранспорта.За время проведения рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено и пресечено более 80 нарушений ПДД. Самая многочисленная группа нарушителей — пользователи средств индивидуальной мобильности: 66 водителей СИМ на пешеходном переходе не спешились, нарушив требования знака 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Все они привлечены по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Пять велосипедистов также не спешились перед пешеходным переходом, создав помехи движению, и понесли наказание по той же статье.Пять водителей автомобилей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе — они привлечены по статье 12.18 КоАП РФ. Два водителя привлечены за передачу управления мотоциклом лицу, заведомо не имеющему права управления (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). Четыре водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства и привлечены по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.Особое внимание вызвали два несовершеннолетних, которые катались на мотоциклах. По этому факту сотрудники Госавтоинспекции составили материалы, которые будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Наконец, два пешехода нарушили правила перехода дороги в неположенном месте и были привлечены по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.С началом летних каникул ожидается рост нарушений правил дорожного движения детьми и подростками. Мероприятие для возрастной категории 18+