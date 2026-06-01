Из Свердловской области за месяц отправили за рубеж 58 тысяч кубометров леса

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В мае 2026 года из Свердловской области в страны ближнего и дальнего зарубежья вывезли 58 тысяч кубометров лесоматериалов.Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, продукция отправлялась в Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Узбекистан, Иран и Афганистан.Для экспорта леса оформили 957 фитосанитарных сертификатов. Перед отправкой все партии проверили на наличие карантинных вредителей. По данным Россельхознадзора, нарушений не выявили, а продукция соответствовала требованиям стран-покупателей.