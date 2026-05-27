Баскетболистки, теннисисты и скалолазка принесли Свердловской области семь медалей с Российско-китайских игр

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Семь медалей завоевали представители Свердловской области на X Российско-китайских молодёжных летних играх, которые прошли с 26 по 31 мая в Калининградской области. В соревнованиях по 12 видам спорта участвовали более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных России и Китая.Соревнования проходили в Калининграде, Светлогорске, Светлом и Зеленоградске. Спортсмены разыграли награды в баскетболе, волейболе, настольном теннисе, бадминтоне, пляжном волейболе, скалолазании, синхронном плавании, боксе, борьбе, самбо, ушу и художественной гимнастике.Наибольший вклад в медальную копилку региона внесли представители настольного тенниса. Злата Терехова завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах среди девушек. Евгений Васиков стал серебряным призёром командных соревнований среди юношей и взял бронзу в личном турнире.Ещё одну бронзовую награду Свердловской области принесла скалолазка Яна Мамаева, занявшая третье место в дисциплине «лазание на трудность».Золотые медали в составе женской сборной России по баскетболу завоевали Ксения Серовская и Диана Вострикова. В финальном матче россиянки уверенно обыграли соперниц со счётом 89:54.Мероприятие для возрастной категории 18+