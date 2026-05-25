Осуждённому за серию убийств в 1990-х отказали в условно-досрочном освобождении

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении Виталию Пильщикову, осуждённому за несколько убийств предпринимателей, охранника и сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.Как отмечается в материалах дела, в 2012 году Свердловский областной суд признал Пильщикова виновным в ряде особо тяжких преступлений, включая убийства, совершённые из корыстных побуждений, по найму и в составе группы, а также незаконный оборот оружия. Суд назначил ему 24 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере одного миллиона рублей.В 2023 году оставшуюся часть наказания заменили на принудительные работы. По данным прокуратуры, на конец мая 2026 года неотбытым оставался срок в один год, девять месяцев и три дня.Во время рассмотрения ходатайства представитель прокуратуры выступил против условно-досрочного освобождения. В ведомстве указали, что осуждённый не возместил причинённый потерпевшим ущерб, а также сослались на тяжесть совершённых преступлений.Администрация исправительного учреждения, напротив, сочла возможным его освобождение по УДО.Суд поддержал позицию прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайства. Виталий Пильщиков продолжит отбывать назначенное наказание.Мероприятие для возрастной категории 18+