Две пострадавшие в разных городах свердловские школьницы привлекли внимание прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области прокуратура организовала проверки сразу по двум сообщениям о нанесении телесных повреждений несовершеннолетним девочкам. Один из этих случаев произошёл в Берёзовском, а второй — в Полевском.В Берёзовском инцидент произошёл в мае во дворе жилого дома: на детской площадке между 8-летней школьницей и подростком, который находился там с младшим братом, возник конфликт. В результате подросток нанёс девочке несколько ударов в область живота и в область носа. По данным СМИ, у пострадавшей диагностирован перелом носа, и она была госпитализирована в больницу для оказания медицинской помощи. Прокуратура города Берёзовского выясняет обстоятельства произошедшего.В Полевском похожий случай произошёл также в мае. Возле дома по улице Розы Люксембург к компании, в которой находилась 12-летняя девочка, подошли две незнакомые ей девочки. Между подростками возник конфликт. В результате одна из подошедших девочек нанесла удар, предположительно ножом, в область грудной клетки 12-летней школьнице. У пострадавшего ребёнка диагностировано проникающее ранение грудной клетки, девочка также была госпитализирована. Прокуратура Полевского организовала проверку по данному факту.В ходе надзорных мероприятий в обоих городах будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет проверена также работа, которую проводят органы и учреждения системы профилактики по пресечению противоправных действий среди подростков. При наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Мероприятие для возрастной категории 18+