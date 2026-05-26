Подросток из Новой Ляли спас пенсионерку от мошенников, услышав разговор в маршрутке

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Школьник из Новой Ляли Иван Комогоров помог предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины, его наградили в Екатеринбурге от имени министра внутренних дел Владимира Колокольцев.История произошла в марте 2025 года. Во время поездки в маршрутке подросток услышал разговор пенсионерки по громкой связи. Женщина обсуждала свои деньги с неизвестным собеседником и собиралась идти в банк выполнять его указания.Иван понял, что речь идёт о телефонных мошенниках, и попытался предупредить пенсионерку. Однако женщина ему не поверила.Тогда подросток позвонил своей маме, которая работает в полиции, рассказал о происходящем и описал женщину. Информацию передали сотрудникам полиции, которые успели встретить пенсионерку возле банка.Как выяснилось позже, женщина уже сообщила мошенникам код доступа к порталу госуслуг. После этого ей звонили люди, представлявшиеся сотрудниками банка, государственных ведомств и спецслужб. Они убеждали её перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».По данным МВД, злоумышленники пытались завладеть примерно миллионом рублей. Этого удалось избежать благодаря внимательности подростка и его своевременному сообщению о происходящем.За этот поступок Иван Комогоров вошёл в число 17 подростков из разных регионов России, которых наградили за помощь в предотвращении преступлений и правонарушений. Сам школьник отметил, что на его месте так поступил бы каждый. Мероприятие для возрастной категории 18+