На фестивалях ко Дню защиты детей школьников учили защищаться от интернет-мошенников

На фестивалях ко Дню защиты детей, которые проходят по всей России при участии движения «Первые», детям и подросткам рассказывали, как распознавать интернет-мошенников, безопасно пользоваться онлайн-сервисами и не попадаться на уловки злоумышленников.Образовательную программу подготовил Авито. Мастер-классы уже прошли в Смоленске, Магнитогорске, Петрозаводске, Красноярске и Элисте. Ещё два мероприятия запланированы на 3 июня в Кисловодске и Якутске.Школьникам и студентам объясняли, как проверять информацию в интернете, безопасно совершать сделки онлайн, искать первую подработку и использовать инструменты искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделили распространённым схемам обмана и способам защиты персональных данных.Как отмечают в компании, цифровая грамотность становится одним из ключевых навыков для детей и подростков, поскольку значительная часть общения, покупок и поиска работы сегодня происходит в интернете.По данным Авито, подобные занятия проводятся не впервые. В прошлом году компания участвовала в образовательных сменах движения «Первые» в лагерях «Артек», «Орлёнок» и «Смена». После прохождения программы более 90% участников сообщили, что стали лучше понимать правила безопасного поведения в сети.В компании добавили, что работа по повышению цифровой грамотности является частью постоянных образовательных проектов. Авито участвует в федеральных программах «Цифровой ликбез» и «Урок цифры», а также проводит собственные занятия и онлайн-проекты по безопасности в интернете. Мероприятие для возрастной категории 18+