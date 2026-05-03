Полиция вернула хозяйке похищенного кота, за которого ее подруга требовала выкуп
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Тревожные новости для тех, кто бросил попытки похудеть к лету: в Москве упитанный джек-рассел залез под ванну и застрял. Дважды. Но обо всём по порядку.
У уральских зооспасателей начался горячий сезон малышни: попавшие в передряги птенцы и прочие детёныши нуждаются в помощи человека. В центре “Особый питомец” сейчас выхаживают осиротевшего бельчонка. “Почему осталась без попечения мамы белки — неизвестно. На носике гематома, сама девочка худенькая. Но характер боевой, смело защищает свою корзинку!”, — пишут на странице центра в ВК. Малышка быстро разобралась, как правильно сосать из соски, успокоилась и сейчас преимущественно ест и спит, как и положено таким крохам. Волонтеры говорят, что для выкармливания дикой малышни подходит только специальный заменитель молока, который в сезон деток очень быстро расходуется. Поэтому зооспасатели всегда рады помощи от подписчиков. А другой удивительный малыш, о котором позаботились в этом центре, уверенно пошёл не просто на поправку, а прямо-таки на повышение. “Начальник птичьей поляны” — так волонтеры называют подросшего цыплёнка, которого в марте обнаружили буквально в сугробе в заснеженном уральском лесу. “Растет командир. Вон какой уже вымахал”, — рассказывают в центре. Думаю, теперь с таким петушиным будильником всем подопечным предстоит жить по строгому распорядку. Пожалуй, так себе новость для тех, кто рассчитывал отоспаться под крылом заботливых волонтеров.
Ещё одна птичья история со счастливым хвостом произошла на днях в Екотеринбурге. Благодаря зооспасателям и неравнодушным горожанам удалось спасти попавшего в беду голубя. Из-за длинной нитки на лапе он запутался в ветках и повис вниз головой. Без срочной помощи в таком положении птица долго не протянет, говорят опытные спасатели. Волонтёр сразу же отправился на место. “Голубь висел на небольшой высоте совершенно неподвижно, и казалось, что спасение уже опоздало. Но пока я готовил экипировку и поднимался, голубь скопил силы и снова начал биться”, — рассказывает спасатель. Пока пернатого освобождали от запутавшейся нитки, он демонстрировал явное желание поскорее улететь. “…Но когда его выпустили, полететь он всё-таки не смог, а стал ковылять по земле”, — продолжает волонтёр. К счастью, о голубе позаботилась женщина, которая гуляла в парке с ребёнком в коляске (она же, к слову, первая заметила голубя и связалась со спасателями). На ночь птице предоставили балкон со всеми удобствами. И уже на следующий день женщина написала зооволонтерам: “Голубь переночевал на балконе и сегодня с утра быстро улетел, когда его выпустили в траву. Ура!"
Кс-кстати, о балконах. Никогда такого не было, и вот опять. В Москве кот запер пожилую женщину на балконе. И пострадавших в этой истории оказалось больше, чем обычно. Как рассказали в телеграм-канале ”СпасРезерва”, вызов к ним поступил от пенсионерки, которая оказалась на балконе взаперти. Дома никого (кроме кота) не было — дочь с внуками уехали на вокзал и уже садились в поезд до Питера. К слову, пожилая женщина позвонила и им. И вскоре к месту ЧП мчались и бригада спасателей с необходимыми инструментами, и дочь с внуками, чемоданами и ключами от квартиры. То есть буквально в последнюю минуту перед отправлением поезда женщина была вынуждена отменить плановый отпуск в Петербурге и поехала спасать пожилую маму. Впрочем, ключи оказались бесполезны. Как выяснили спасатели, дверь была закрыта на задвижку изнутри, а не на ключ. На месте закипела работа, бригада приступила к сверлению двери. Тем временем на площадку вышли возмущенные соседи. И я представляю эту картину — всё смешалось, люди, чемоданы… Наконец, через отверстие удалось сдвинуть тугую задвижку. Дверь открыта! “С женщиной все в порядке, кот хулиган на месте. Кстати, для кота закрыть балконную дверь было проще пареной репы – он облокотился с подоконника на ручку и перевел ее в нижнее закрывающее положение. Раньше дочь тоже закрывал, но дома были дети, они освобождали маму”, — добавили спасатели. А я напомню, что такие истории случаются чаще, чем вы думаете. В апреле в Подмосковье целых 20 (!) домашних кошек обманным путём заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе. А прошлой весной в Биробиджане кот в одиночку справился с похожей аферой — он запер на балконе двух своих хозяек.
Криминальная хроника. Уголовным делом обернулось коварное похищение кота в Саратовской области. Выкуп в 30 тысяч рублей потребовали за кота по имени Барон (я уже слышу саундтрек из “Бандитского Петербурга”). Барон — рыжий “метис мейн-куна”, уточнили в региональном МяуВД. Как пояснили в ведомстве, конфликт произошел между подругами. Правда, у женщин разные версии произошедшего. Хозяйка кота говорит, что ее знакомая была в гостях и “обманом похитила кота”. Женщина обратилась в полицию, и за дело взялись правоохранители. Они доставили подозреваемую в отдел и допросили. В деле вскрылись новые подробности. “Она пояснила, что попросила у заявительницы кота на две недели поиграть детям, но в указанный срок не вернула его. После ссоры подозреваемая сказала, что отдаст животное, если хозяйка заплатит ей 30 тысяч рублей за ранее оказанную помощь в ремонте дома”, — рассказали в ведомстве. Словом, дело ясное, что дело — тёмное. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как накажут похитительницу и накажут ли вообще — пока неизвестно, но Барона уже вернули домой. “Кот Барон возвращен счастливой хозяйке. Она искренне поблагодарила полицейских за неравнодушие и оперативность”, — сообщили в МяуВД. Судя по опубликованному видео, Барон тоже хотел сделать заявление, но слова ему не дали. Считаю, надо опросить похищенного и продолжить расследование. Возможно, появятся новые версии произошедшего.
И напоследок сообщение для тех, кто мечтает похудеть к лету. Не бросайте попыток. Иначе может случиться что-то такое, что попадёт потом в мою колонку. В Москве упитанный пёс породы джек-рассел в очередной раз залез под чугунную ванну и застрял. Первый казус произошёл ещё в начале апреля. Всё произошло, как и полагается, ”после плотного обеда”... “Хозяин уже сбегал за автомобильным домкратом, приподнял ванну, но достать питомца не получилось”, — рассказывали в канале “СпасРезерва”. На место прибыли спасатели. Им пришлось надеть резинку для волос на мордочку пса и вытаскивать его руками, “параллельно мягко подпихивая под попу”. Толстяка удалось достать. К слову, впоследствии спасатели вновь выезжали на смену в этот дом и встретили этого упитанного парня в лифте. Он, по их словам, “не очень был рад видеть” спасателей, так как “еще не отошёл”. Выводов парень тоже не сделал. И на днях он снова залез под ванну и снова застрял. Хозяева утверждают, что как раз в тот день собирались монтировать защитный экран… “Спасателей встретил торчащий злобный нос с зубами. Пёс бился так, что разбил плитку на полу... Убрали разбитые куски – и злюка вылез сам и тут же подобрел. Ведь мы уже третий раз встречаем этого песика, скоро, наверное, будем с хозяевами дружить домами”, — добавили спасатели.
Пусть и ваши приключения будут весёлыми и всегда со счастливым хвостом, котики. Берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
