МЧС сообщает о повторном предупреждении из-за сильного ветра в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области 11 мая местами прогнозируются порывы ветра до 20 м/с. Ранее в регионе уже распространялось предупреждение о шквалистом усилении ветра до 25 м/с.В период непогоды спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, использование открытого огня запрещено.При ветреной погоде рекомендуется особенно внимательно относиться к пожарной безопасности и исключить любые работы с открытым огнём. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, садоводам и огородникам советуют отложить работы на участках и проверить ветрозащитные конструкции.Жителям региона также рекомендуют воздержаться от поездок на природу, походов и сплавов. При нахождении на улице в условиях сильного ветра следует держаться подальше от лёгких конструкций, деревьев, линий электропередачи и строящихся зданий, где возможны падение элементов кровли или стекла.