В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист





– напомнили в пресс-группе. «Госавтоинспекция напоминает, что водитель транспортного средства обязан заблаговременно убедиться в безопасности планируемого манёвра»,

В воскресенье, 10 мая, около 13.00 в Дегтярске на перекрёстке у дома по улице Стахановцев, 1а произошло смертельное ДТП с участием «ВАЗ-21102» и мотоцикла Shineray.По данным УГИБДД по Свердловской области, 46-летний водитель «ВАЗа» при повороте налево не предоставил преимущество 40-летнему мотоциклисту, ехавшему со встречного направления. В результате столкновения байкер получил серьёзные травмы. Его доставили в Ревдинскую городскую больницу, но спасти не смогли.Известно, что водитель «ВАЗа» за 29 лет водительского стажа только один раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он был трезв.Мероприятие для возрастной категории 18+