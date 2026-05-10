Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге





рассказал Зенков. «Примерно с половины высоты качка делается очень ощутимой. Когда ветер стихал, я пользовался моментом и быстро наращивал высоту. Когда налетал новый шквал, замирал, прижимаясь к стволу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков спас кота, застрявшего на сосне возле садового товарищества «Дачник» в районе Сибирского тракта. Это произошло 9 мая.По словам спасателя, кот сидел в кроне 20-метровой мачтовой сосны, которая качалась из стороны в сторону от ветра. С земли беднягу было почти не видно. Местные дачники смогли найти его только по отчаянному мяуканью, доносившемуся сверху, когда порывы ветра ударяли по дереву.Чтобы достать кота, нужно было лезть вверх по дереву на расстояние, с которого до него можно дотянуться удочкой.От удочки кот пытался сбежать, спрятавшись на самой макушке, откуда доставать его пришлось практически вслепую. Кота было едва видно сквозь хвою, но зооспасатель всё же зацепил бедолагу и спустил ниже. В какой-то момент ему удалось вырваться, но во второй раз Зенков поймал кота быстрее и отправил в мешок, чтобы безопасно спустить вниз.На следующий день, 10 мая, нашёлся хозяин кота. До радостной встречи беглеца приютила у себя женщина, которая обращалась за помощью. Мероприятие для возрастной категории 18+