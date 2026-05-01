В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области 10 мая прогнозируется усиление ветра. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, скорость порывов может достигать 20 м/с.Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность на улице. Во время сильного ветра следует обходить рекламные щиты, остановки и другие шаткие конструкции. Также не рекомендуется укрываться рядом со стенами зданий, так как возможны падения элементов кровли и фасадов.Автомобилистов просят не оставлять машины возле деревьев и плохо закреплённых конструкций. В ведомстве напомнили, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.Мероприятие для возрастной категории 18+