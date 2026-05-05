На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В воскресенье, 10 мая, утром в Каменске-Уральском под колёсами поезда погибла 17-летняя девушка.Смерть несовершеннолетней подтвердили «E1» в Следственном комитете на транспорте, однако комментировать трагедию не стали.По данным издания, девушка получила смертельные травмы. Был ли это несчастный случай, неизвестно. Знакомый погибшей рассказал ресурсу, что недавно она отчислилась из колледжа. Мероприятие для возрастной категории 18+