Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга

11.04 Четверг, 7 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга готовы потратить на обновление летнего гардероба в среднем 21 тысячу рублей. К такому выводу пришли аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы.

Больше половины опрошенных горожан – 66% – рассказали, что планируют обновить гардероб к лету. Чаще всего об этом говорила молодежь 18–34 лет. При этом 55% собираются купить лишь несколько вещей – например, обувь или базовую летнюю одежду, а 11% уже практически завершили сезонные покупки.

Самыми популярными покупками к лету стали футболки и кроссовки – их планируют приобрести 47% и 46% респондентов соответственно. Мужчины чаще выбирают обувь «на выход», ветровки и головные уборы, а женщины – сарафаны, платья, летнюю обувь, топы и костюмы.

Треть опрошенных рассчитывает уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 30% закладывают на покупки от 10 до 25 тысяч рублей. Более 25 тысяч рублей готовы потратить 23% респондентов, чаще всего – представители поколения Z.

При этом одежду и обувь большинство жителей Екатеринбурга носят несколько лет. В среднем вещи служат около трех лет, а у женщин – почти 3,5 года. Только 6% признались, что меняют гардероб каждый сезон или чаще.

Большинство горожан при выборе одежды ориентируются прежде всего на собственный вкус или покупают вещи по необходимости. Молодежь чаще вдохновляется блогерами, фильмами, сериалами и рекомендациями друзей.

Более половины респондентов также сообщили, что обращают внимание на онлайн-рекламу при покупке одежды и обуви. Чаще всего на решение о покупке влияет реклама на маркетплейсах, телевидении и в соцсетях.

