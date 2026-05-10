Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»

11.38 Понедельник, 11 мая 2026
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина согласилась снять «порчу» и через некоторое время обнаружила, что вместе со «злым заговором» у неё исчезли сбережения.

Как рассказали Вечерним ведомостям в МУ МВД «Нижнетагильское», ещё 5 мая к пенсионерке подошла женщина и заявила, что на неё наложена «порча». Незнакомка тут же предложила помочь, но для этого ей нужно было провести ритуал с деньгами.

Пожилая женщина пустила незнакомку домой и достала из серванта 160 тысяч рублей для «необходимого обряда». После таинственных манипуляций с деньгами «благожелательница» вернула их в сервант и предупредила, что для успешного завершения ритуала проверить сумму можно только через девять дней. Затем незнакомка покинула квартиру.

Пенсионерка стала переживать за деньги и, не дождавшись, когда пройдёт обозначенное время, проверила свои сбережения. Оказалось, что после «обряда» пропали 65 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, и подозреваемую быстро задержали.

«Ею оказалась 48-летняя, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления жительница Красноуральска. В настоящие время в отделе полиции №20 МУ МВД России "Нижнетагильское" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество»,

– сказали в пресс-группе.


Всех, кто мог пострадать от действий подозреваемой, просят обращаться в полицию. Сделать это можно, позвонив по номеру 102 или лично по адресу: Нижний Тагил, улица Островского, 7.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 14-летнего школьника, ушедшего в школу и не вернувшегося
10 мая 2026
В Нижнем Тагиле после капремонта открылась детская поликлиника
06 мая 2026
Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
07 мая 2026
В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ
09 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
10:50 Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали
09:20 Пожар площадью 4000 «квадратов» потушили в Дегтярске
16:50 В Екатеринбурге приставы приостановили работу двух кафе в Орджоникидзевском районе
16:31 В Свердловской области восстановили электроснабжение после шквалистого ветра
16:19 МЧС сообщает о повторном предупреждении из-за сильного ветра в Свердловской области
15:23 В Екатеринбурге почти втрое вырос спрос на обучение турецкому языку
15:15 В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 14-летнего школьника, ушедшего в школу и не вернувшегося
15:07 В Бисерти после пожара с шестью домами начата прокурорская проверка
14:53 После 9 Мая в Екатеринбурге собрали в семь раз меньше мусора, чем год назад
14:29 Заморозки и сильный ветер ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни
13:34 В Бисерти пожар охватил семь жилых домов
11:39 В Свердловской области сократилась площадь действующих лесных пожаров
18:35 В Первоуральске приют для животных сообщил об обысках по делу о контрактах
16:56 В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ
16:41 В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
10:50 Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали
09:20 Пожар площадью 4000 «квадратов» потушили в Дегтярске
16:50 В Екатеринбурге приставы приостановили работу двух кафе в Орджоникидзевском районе
16:31 В Свердловской области восстановили электроснабжение после шквалистого ветра
16:19 МЧС сообщает о повторном предупреждении из-за сильного ветра в Свердловской области
15:23 В Екатеринбурге почти втрое вырос спрос на обучение турецкому языку
15:15 В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 14-летнего школьника, ушедшего в школу и не вернувшегося
15:07 В Бисерти после пожара с шестью домами начата прокурорская проверка
14:53 После 9 Мая в Екатеринбурге собрали в семь раз меньше мусора, чем год назад
14:29 Заморозки и сильный ветер ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни
13:34 В Бисерти пожар охватил семь жилых домов
11:39 В Свердловской области сократилась площадь действующих лесных пожаров
18:35 В Первоуральске приют для животных сообщил об обысках по делу о контрактах
16:56 В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ
16:41 В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK