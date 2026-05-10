В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»





– сказали в пресс-группе. «Ею оказалась 48-летняя, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления жительница Красноуральска. В настоящие время в отделе полиции №20 МУ МВД России "Нижнетагильское" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина согласилась снять «порчу» и через некоторое время обнаружила, что вместе со «злым заговором» у неё исчезли сбережения.Как рассказали Вечерним ведомостям в МУ МВД «Нижнетагильское», ещё 5 мая к пенсионерке подошла женщина и заявила, что на неё наложена «порча». Незнакомка тут же предложила помочь, но для этого ей нужно было провести ритуал с деньгами.Пожилая женщина пустила незнакомку домой и достала из серванта 160 тысяч рублей для «необходимого обряда». После таинственных манипуляций с деньгами «благожелательница» вернула их в сервант и предупредила, что для успешного завершения ритуала проверить сумму можно только через девять дней. Затем незнакомка покинула квартиру.Пенсионерка стала переживать за деньги и, не дождавшись, когда пройдёт обозначенное время, проверила свои сбережения. Оказалось, что после «обряда» пропали 65 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, и подозреваемую быстро задержали.Всех, кто мог пострадать от действий подозреваемой, просят обращаться в полицию. Сделать это можно, позвонив по номеру 102 или лично по адресу: Нижний Тагил, улица Островского, 7. Мероприятие для возрастной категории 18+