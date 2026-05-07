Возрастное ограничение 18+
42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для 42% жителей Свердловской области искусственный интеллект стал рабочим инструментом, но воспринимать нейросети как «полноценных коллег» люди пока не готовы.
По данным hh.ru, самыми активными пользователями ИИ стали работники в возрасте от 25 до 34 лет: 33% из них активно используют его для рабочих задач. Молодёжь до 24 лет также активно осваивает нейросети – в этой возрастной группе показатель составил 30%. Более зрелые специалисты пользуются искусственным интеллектом реже.
Около половины опрошенных, не применяющих ИИ для трудовой рутины, отметили, что специфика их работы пока не предполагает использование нейросетей. Чаще всего к искусственному интеллекту обращаются представители таких сфер, как «Маркетинг, реклама и PR» (68%), «Искусство, массмедиа и развлечения» (63%) и «Информационные технологии» (59%).
Как полноценных коллег ИИ воспринимают только 3%.
Активнее, чем в Свердловской области, ИИ применяют жители Москвы (45%), а также Волгоградской и Воронежской областей (по 44%).
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным hh.ru, самыми активными пользователями ИИ стали работники в возрасте от 25 до 34 лет: 33% из них активно используют его для рабочих задач. Молодёжь до 24 лет также активно осваивает нейросети – в этой возрастной группе показатель составил 30%. Более зрелые специалисты пользуются искусственным интеллектом реже.
Около половины опрошенных, не применяющих ИИ для трудовой рутины, отметили, что специфика их работы пока не предполагает использование нейросетей. Чаще всего к искусственному интеллекту обращаются представители таких сфер, как «Маркетинг, реклама и PR» (68%), «Искусство, массмедиа и развлечения» (63%) и «Информационные технологии» (59%).
Как полноценных коллег ИИ воспринимают только 3%.
Активнее, чем в Свердловской области, ИИ применяют жители Москвы (45%), а также Волгоградской и Воронежской областей (по 44%).
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию