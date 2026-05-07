42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Для 42% жителей Свердловской области искусственный интеллект стал рабочим инструментом, но воспринимать нейросети как «полноценных коллег» люди пока не готовы.По данным hh.ru, самыми активными пользователями ИИ стали работники в возрасте от 25 до 34 лет: 33% из них активно используют его для рабочих задач. Молодёжь до 24 лет также активно осваивает нейросети – в этой возрастной группе показатель составил 30%. Более зрелые специалисты пользуются искусственным интеллектом реже.Около половины опрошенных, не применяющих ИИ для трудовой рутины, отметили, что специфика их работы пока не предполагает использование нейросетей. Чаще всего к искусственному интеллекту обращаются представители таких сфер, как «Маркетинг, реклама и PR» (68%), «Искусство, массмедиа и развлечения» (63%) и «Информационные технологии» (59%).Как полноценных коллег ИИ воспринимают только 3%.Активнее, чем в Свердловской области, ИИ применяют жители Москвы (45%), а также Волгоградской и Воронежской областей (по 44%).Мероприятие для возрастной категории 18+